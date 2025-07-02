Суд ввел процедуру наблюдения в отношении тамбовской дорожной компании «Аркс7»

Арбитражный суд Тамбовской области ввел процедуру наблюдения в отношении тамбовской дорожной компании ООО «Аркс7». Об этом стало известно из документов суда. Кроме того, региональное УФНС подало заявление о вступлении в дело о банкротстве с исковыми требованиями на 82,4 млн руб.

«Аркс7» подала иск о самобанкротстве в арбитражный суд региона в апреле. Сумма требований кредиторов к обществу при этом составляла 1,35 млрд руб., следует из материалов дела. C начала года к компании было подано более 20 исков.

ООО «Аркс7» не раз становилась исполнителем крупных госконтрактов, в том числе подрядчиком при строительстве западного обхода Лебедяни за 495 млн руб. и субподрядчиком на ремонте пяти участков дорог в Липецкой области за 318 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Аркс7» было зарегистрировано в Тамбове в июле 2016 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель компании и гендиректор — Максим Дербин. Господин Дербин также контролирует липецкое ООО «Центр лаборатории» (технические испытания, исследования, анализ и сертификация). По итогам 2024 года выручка «Аркс7» составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 18 млн руб.

Накануне арбитражный суд Воронежской области ввел процедуру наблюдения в отношении борисоглебского АО «Борхиммаш», актива литовской группы компаний Limonte. Иск о самобанкротстве был подан в середине мая.

Юрий Голубь