Тамбовский «Аркс7» построит обход липецкой Лебедяни за 495 млн рублей

«Липецкавтодор» заключил контракт на строительство «Западного обхода города Лебедянь» с тамбовским ООО «Аркс7». Его стоимость составила 495 млн руб. при начальной в 515,6 млн руб. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Всего в конкурсе участвовали три компании, имена еще двух не раскрываются, однако известно, что они оценили работы в 498 млн руб. (второе место) и 500,2 млн руб. (третье место).

По данным Rusprofile, ООО «Аркс7» было зарегистрировано в Тамбове в июле 2016 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 99% компании принадлежит ее генеральному директору Максиму Дербину, еще 1% — Алексею Силкину. Господин Силкин также контролирует тамбовское ООО «Энергостар» (ремонт машин и оборудования), а господин Дербин — липецкое ООО «Центр лаборатории» (технические испытания, исследования, анализ и сертификация). По итогам 2023 года выручка «Аркс7» составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 13 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 1,9 млрд и 37 млн руб. соответственно. С сентября 2016 года компания получила 32 госконтракта на 4,9 млрд руб. в сумме. Четыре из пяти крупнейших заказчиков зарегистрированы в Липецкой области, крупнейший — «Липецкавтодор» (3,7 млрд руб.).

Работы необходимо выполнить до 1 ноября 2026 года. Подрядчику предстоит построить дорогу протяженностью 4,6 км. Она должна иметь две полосы шириной по 3 м и обочины по 2 м. Расчетная скорость движения — 80 км/час.

Алина Морозова

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