Подрядчик строительства дорог в Липецкой области подал на самобанкротство

Тамбовская дорожная компания ООО «Аркс7» подала иск о самобанкротстве в арбитражный суд региона. Сумма требований кредиторов к обществу составляет 1,35 млрд руб., следует из материалов дела. Производство по делу пока не начато. C начала года к компании было подано более 20 исков.

ООО «Аркс7» не раз становилась исполнителем крупных госконтрактов, в том числе подрядчиком при строительстве Западного обхода Лебедяни за 495 млн руб. и субподрядчиком на ремонте пяти участков дорог в Липецкой области за 318 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Аркс7» было зарегистрировано в Тамбове в июле 2016 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель компании и гендиректор — Максим Дербин. Господин Дербин также контролирует липецкое ООО «Центр лаборатории» (технические испытания, исследования, анализ и сертификация). По итогам 2023 года выручка «Аркс7» составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 13 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 1,9 млрд и 37 млн руб. соответственно. По данным Rusprofile, с сентября 2016 года компания получила 33 госконтракта на 5,4 млрд руб. в сумме. Крупнейший заказчик — «Липецкавтодор» (4,2 млрд руб., 10 контрактов).

В марте арбитражный суд Тамбовской области признал обоснованным заявление ПАО «Промсвязьбанк» о банкротстве владельца «Автодор-Тамбова» Анатолия Струкова.

Ульяна Ларионова