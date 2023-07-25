Подконтрольный властям «Липецкавтодорцентр» нашел субподрядчиков для ремонта дорог за 318 млн рублей

Областное предприятие «Липецкавтодорцентр» выбрало субподрядчиков для ремонта пяти участков дорог за 318 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Первая закупка предполагает ремонт почти 11 км автодорог общего пользования в Липецком и Тербунском районах за 184,7 млн руб. Эти работы до 15 декабря 2023 года должно будет выполнить воронежское ООО «Дорожник». Гарантия составит от шести месяцев до десяти лет в зависимости от объекта.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Дорожник» зарегистрировано в августе 1998 года в Воронеже. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Совладельцы — Наталья (66,7%) и Артур (33,3%) Абрамяны. Последний выступает и в статусе гендиректора компании. Выручка предприятия в 2022 году составила 2,18 млрд руб. (в 2021-м — 2,16 млрд руб.), чистая прибыль — 1,5 млн руб. (в 2021-м — 9,3 млн руб.).

Вторая закупка предполагает ремонт 7 км автодороги регионального значения Лев Толстой — примыкание к дороге Липецк — Данков за 133,3 млн руб. До 15 декабря 2023 года работы должно будет выполнить тамбовское ООО «Аркс7». Гарантия составит от полугода до десяти лет в зависимости от объекта.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Аркс7» зарегистрировано в Тамбове в июле 2016 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. для строительства автомагистралей. Учредителями компании выступают ее гендиректор Максим Дербин (99%) и Алексей Силкин (1%). Выручка в 2022 году составила 1,9 млрд руб. (в 2021-м — 1,3 млрд руб.), чистая прибыль — 37,4 млн руб. (в 2021-м — 33 млн руб.).

В конце июня «Липецкавтодорцентр» получил муниципальный контракт на ремонт региональных дорог почти за 900 млн руб.

Об уголовном деле о злоупотреблении полномочиями при заключении госконтрактов на строительство липецких дорог читайте в материале «Ъ».

Алина Морозова

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