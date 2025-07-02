Совет федерации обязал предустанавливать RuStore на смартфоны

Совет федерации одобрил закон, обязывающий производителей смартфонов, планшетов и других устройств обеспечивать установку российского Единого магазина приложений (RuStore). Также производители должны обеспечить возможность проведения платежей через этот магазин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Закон запрещает накладывать какие-либо ограничения на использование российских приложений и RuStore. В частности, нельзя будет ограничивать поиск, обновление приложений или управление их настройками. Также нельзя мешать их взаимодействию с потребителями и отправке ими уведомлений.

Документ был внесен депутатами всех пяти думских фракций и группой сенаторов. Согласно пояснительной записке, производители Apple по-прежнему устанавливают ограничения, не позволяющие использовать RuStore. На всех устройствах с операционной системой Android использование RuStore уже обеспечено.

По данным Минцифры, магазин приложений RuStore уже установлен на более чем 80 млн устройств. Ежемесячно им пользуются 50 млн человек.

Подробнее о законе — в материале «Ъ» «Магазин пройдется по сетям».