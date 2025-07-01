В Баку задержаны подозреваемые в наркоторговле россияне

В Баку обезвредили две организованные преступные группировки (ОПГ), пишет азербайджанское Report.az. По информации издания, среди участников ОПГ — граждане России.

Как сообщает Report.az, группировку подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами, а также кибермошенничестве.

30 июня в редакции издания «Sputnik Азербайджан» провели следственные действия. По данным МВД республики, задержаны семь человек, двое арестованы. Возбуждено дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества. Из-за «недружественных действий Баку и незаконного задержания журналистов» МИД России вызвал посла Азербайджана.