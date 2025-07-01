Дмитрий Артюхов избран секретарем реготделения «Единой России» на Ямале

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов избран секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» (ЕР), сообщили в пресс-службе регионального правительства. Решение было принято единогласно на конференции Ямало-Ненецкого регионального отделения партии 1 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Артюхов

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Дмитрий Артюхов

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Артюхов поблагодарил ямальцев за оказанное доверие и подчеркнул приоритетность исполнения поручений президента, реализации народной программы, поддержки участников СВО и патриотического воспитания молодежи.

Напомним, 16 мая председатель «Единой России» Дмитрий Медведев одобрил кандидатуру губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова на должность секретаря ямальского отделения партии.

Ранее о своем уходе с должности секретаря реготделения ЕР на Ямале заявил Алексей Ситников. Соответствующий пост он занимал с 2013 года. Господин Ситников отметил, что накануне выборов в окружной парламент реготделение ЕР «должен возглавить человек, который объединяет регион, пользуется абсолютным доверием и способен задать высокий темп кампании».

Кроме того, в ходе конференции были утверждены списки кандидатов от «Единой России» на выборах в законодательное собрание ЯНАО в сентябре. В предварительном голосовании приняли участие около 55 тыс. ямальцев.

Полина Щуцкая