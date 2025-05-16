Медведев поддержал кандидатуру Артюхова на пост секретаря реготделения ЕР в ЯНАО

Председатель «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев одобрил кандидатуру губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова на должность секретаря ямальского отделения партии, сообщили в пресс-службе объединения. «В качестве первого поручения просил бы вас уделять повышенное внимание первичным организациям. Там основная жизнь, основные проблемы у людей. Там необходима концентрация усилий — и государственных, и партийных»,— обратился глава ЕР к господину Артюхову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев (слева) и Дмитрий Артюхов (справа)

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев (слева) и Дмитрий Артюхов (справа)

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Губернатора отметил, что ЕР на Ямале «уже много лет доказывает свою эффективность реальными делами». «Приоритет останется неизменным — это благополучие каждого ямальца и устойчивое развитие нашего северного региона. Особое внимание по-прежнему будет уделяться помощи участникам специальной военной операции и их семьям, системной работе по поддержке различных категорий граждан»,— заверил Дмитрий Артюхов.

В пятницу, 16 мая, о своем уходе с должности секретаря реготделения ЕР на Ямале заявил Алексей Ситников. Соответствующий пост он занимал с 2013 года. Господин Ситников отметил, что накануне выборов в окружной парламент реготделение ЕР «должен возглавить человек, который объединяет регион, пользуется абсолютным доверием и способен задать высокий темп кампании». «Настал момент, который одновременно наполнен грустью и гордостью. После долгих лет работы я принял решение сложить полномочия секретаря реготделения. Это непростой шаг, но я уверен: пришло время передать эстафету новому энергичному лидеру, который продолжит наше общее дело»,— сказал он.

Василий Алексеев