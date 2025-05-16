Алексей Ситников покидает пост секретаря реготдаления «Единой России» в ЯНАО

Первый вице-спикер заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Алексей Ситников уходит с должности секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» спустя 12 лет руководства, сообщили в пресс-службе объединения. По словам депутата, накануне выборов в окружной парламент реготделение «должен возглавить человек, который объединяет регион, пользуется абсолютным доверием и способен задать высокий темп кампании».

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Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия» в ЯНАО Алексей Ситников

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия» в ЯНАО

«Настал момент, который одновременно наполнен грустью и гордостью. После долгих лет работы я принял решение сложить полномочия секретаря реготделения. Это непростой шаг, но я уверен: пришло время передать эстафету новому энергичному лидеру, который продолжит наше общее дело»,— сказал господин Ситников.

В партии отметили, что «Единая Россия» под руководством Алексея Ситникова укрепила позиции во всех муниципалитетах округа, повысила рейтинг партии и усилила доверие к ней жителей округа. «Активная работа на местах, вовлечение активистов и диалог с населением стали основой этих результатов»,— заверили в пресс-службе.

Алексей Ситников начал трудовую деятельность после окончил общеобразовательной школы: работал на предприятиях строительного и нефтегазодобывающего комплекса Нового Уренгоя и Надыма, пройдя все ступени — от слесаря, водителя до главного инженера и руководителя предприятия. В 2010 году получил должность первого вице-мэра Нового Уренгоя, в 2012 году — возглавил администрацию Надымского района. В 2013 году перешел на работу в правительство Ямала на пост первого заместителя губернатора, на котором курировал вопросы природно-ресурсного регулирования, строительства, развития дорожно-транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства и энергетики. В том же году возглавил Ямало-Ненецкое региональное отделение «Единой России».

В 2020 году Алексей Ситников был избран депутатом заксобрания ЯНАО по списку «Единой России». В окружном парламенте получил пост первого вице-спикера и председателя комитета по экологии, промышленности и ЖКХ. Господин Ситников намерен вновь получить мандат по итогам выборов депутатов окружного заксобрания в сентябре 2025 года: он и семь действующих парламентариев подали документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» для определения кандидатов. Десять представителей от партии власти не планируют баллотироваться на новый срок.

Подробнее о претендентах на места в заксобрании ЯНАО от «Единой России» — в материале «Ъ-Урал» «Праймериз указывает на обновление».

Василий Алексеев