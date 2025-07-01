Путин и Макрон созвонились впервые за три года

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и украинский конфликт. Пресс-служба Кремля назвала разговор содержательным. Это первый разговор российского и французского президентов почти за три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон и Владимир Путин в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Эмманюэль Макрон и Владимир Путин в 2018 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Владимир Путин напомнил, что украинский конфликт – это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм»,— говорится в сообщении.

Господа Путин и Макрон также отметили ответственность России и Франции как членов СБ ООН за стабильность в регионе, подчеркнув важность дипломатического урегулирования иранской ядерной проблемы. Владимир Путин указал, что Тегеран имеет право на мирный атом при соблюдении договоров с МАГАТЭ.