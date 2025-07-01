Европейская экономика готовится к росту

Новые данные о состоянии европейской экономики внушают аналитикам сдержанный оптимизм: уровень инфляции соответствует ожиданиям Европейского центрального банка, а деловая активность, как показывают индикаторы, вскоре должна перейти от спада к росту. Впрочем, риски для экономики Евросоюза в условиях торговой войны с США сохраняются — это и усиливающаяся конкуренция с китайскими производителями на рынке ЕС, и возможный разгон инфляции. О растущих опасениях такого рода свидетельствует и готовность Евросоюза пойти на уступки ради того, чтобы быстрее заключить торговое соглашение с США. Впрочем, еврочиновники подготовили и список встречных требований к Вашингтону, а также контрмеры, которые можно будет развернуть в случае неудачных переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabian Bimmer / Reuters Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Статистика свидетельствует о том, что на горизонте ближайших месяцев европейская экономика может перейти к сдержанному росту. В июне индекс деловой активности PMI в производственном секторе еврозоны, хотя и остался в отрицательной зоне (ниже отметки в 50 пунктов), вырос до 49,5 пункта — это максимум за 34 месяца, следует из оценок S&P Global. В мае показатель составлял 49 пунктов. Несколько увеличился в июне индустриальный PMI и у крупнейшей экономики зоны евро — Германии: до 49 с 48,3 пункта. Из данных Европейского центрального банка (ЕЦБ) следует, что внутренний спрос постепенно оживает: в мае объем выданных потребительских кредитов вырос на 2% (до €7,002 трлн) — темпы расширения показателя максимальные за два года.

Сдержанный оптимизм аналитиков по поводу перспектив экономики поддерживается данными о динамике инфляции.

По предварительным оценкам Евростата, в июне показатель в зоне евро составил 2% после 1,9% в мае. Напомним, официальная цель ЕЦБ — 2%, и статистика последних месяцев (инфляция колеблется вблизи этой отметки) свидетельствует о ее фактическом достижении. Это вчера подтвердила и глава регулятора Кристин Лагард. При этом она подчеркнула, что Центробанк будет «сохранять бдительность» и что риски роста инфляции сохраняются.

Эти и другие опасения отразились в докладе ЕЦБ «Адаптация к изменениям: макроэкономические потрясения и реакция на них». Торговая война, следует из документа, по-разному отразится на европейских экономиках: эффект будет увязан с зависимостью отдельных государств от торговли с США (особенно чувствительными последствия окажутся для Германии). Потребность учитывать такую неоднородность последствий серьезно усложнит для ЕЦБ принятие решений о денежно-кредитной политике.

Среди других рисков, описанных в докладе,— усиление конкуренции европейских производителей с китайскими компаниями на внутреннем рынке.

Регулятор опасается, что в условиях торговой войны поток товаров в Европу из КНР расширится. Кроме того, барьеры при доступе на американский рынок потребуют от европейских экспортеров оперативной переориентации поставок, которая в силу отсутствия накопленного опыта займет больше времени и обойдется Евросоюзу дороже, чем, например, КНР.

С учетом рисков ЕС рассчитывает заключить торговое соглашение с США как можно скорее, пишет Bloomberg. Ради этого европейские власти готовы согласиться на десятипроцентные пошлины на большинство поставляемых в Штаты товаров. Впрочем, в обмен Евросоюз рассчитывает на некоторое снижение тарифов на лекарства, алкоголь, полупроводники, самолеты, а также введение квот и льгот на поставки стали, алюминия и автомобилей (сейчас они облагаются секторальными пошлинами, см. “Ъ” от 26 мая). Напомним, 90-дневная пауза в торговой войне, объявленная американским президентом Дональдом Трампом, истекает 9 июля: если к этому сроку торговое соглашение подписано не будет, то тариф для всех товаров из ЕС составит 20%.

Неопределенность подтолкнула Брюссель к расширению списка встречных ограничений, которые при необходимости можно будет развернуть в отношении США. Из последних заявлений европейских чиновников следует, что пошлины могут вырасти в том числе для американской сельхозпродукции. Для части европейских товаров власти могут ввести меры экспортного контроля: такой сценарий, напомним, ранее реализовывал Китай — ограничения на поставки редкоземельных металлов оказались чувствительными для США и позволили Пекину заключить более выгодное торговое соглашение.

Кристина Боровикова