Второй фронт торговой войны

Тарифные ограничения на продукцию из ЕС, предложенные Дональдом Трампом, могут оказаться особенно чувствительными для отдельных стран союза — Германии, Ирландии и Италии. Именно они активнее других европейских государств занимаются подсчетом потенциальных убытков и настаивают на отсутствии встречных мер ЕС. Впрочем, рассчитывать на раскол в Евросоюзе, который мог бы затянуть введение ответных ограничений, властям США не приходится. Словесные интервенции господина Трампа между тем становятся постоянной составляющей торговых переговоров, хотя опыт использования угроз во внешнеторговых отношениях свидетельствует о низкой эффективности такого давления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп анонсировал введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС с 1 июня. Решение он объяснил множеством проблем, возникающих в торговле с Евросоюзом (от «мощных торговых барьеров» до «необоснованных судебных исков» к американским компаниям), а также тем, что переговоры Вашингтона с Брюсселем зашли в тупик. Поясним, обсуждения будущего двусторонней торговли были инициированы европейской стороной после усиления торговых противоречий в начале апреля (см. “Ъ” от 4 апреля). По словам американского президента, дефицит США в торговле с ЕС составил в прошлом году свыше $250 млрд (Евростат оценивал этот показатель в $227 млрд, разница в «зеркальных» оценках — обычное дело и связана с особенностями учета).

Среди ключевых категорий экспорта ЕС в США — фармацевтическая продукция и автомобили.

Традиционно, отметим, лекарства и медицинские изделия выводятся из-под действия торговых ограничений, но отдельно об этом Вашингтон пока не заявлял. Сценарий же, при котором избежать пошлин удастся автопроизводителям, вероятным пока не выглядит. С учетом того что главным экспортером обеих категорий товаров в США остается Германия, наиболее серьезными последствия анонсированных торговых ограничений могут оказаться именно для нее.

По оценкам немецкого Института экономических исследований Ifo, при введении 50-процентных тарифов поставки в США для части немецких компаний окажутся убыточными: реализовать их товары на американском рынке из-за взлетевших цен будет невозможно. Аналитики ожидают, что немецкий экспорт в США в результате сократится на $60 млрд в год (в 2024 году он составлял $161,2 млрд). В Институте экономики Германии IW предполагают, что ВВП страны в результате снизится в этом году на 0,1%.

Экономисты традиционно напоминают о том, что пострадать от пошлин может и сам Вашингтон — не только из-за взлета цен на часть товаров, но и из-за серьезной зависимости от некоторых поставок, в том числе автозапчастей и автомобильных кранов.

Минэкономики ФРГ активно выступает за продолжение переговоров с США и настаивает на том, что вводить и даже анонсировать встречные ограничения пока рано. Аналогичные идеи продвигают чиновники Ирландии (экспорт страны в США в 2024 году оценивается в $72,1 млрд) и Италии ($64,8 млрд) — страны занимают вторую и третью строчки в топе государств ЕС, экспортирующих товары в США. Ирландия активно поставляет Вашингтону фармацевтические товары — доля такой продукции в общем экспорте страны в США колеблется вблизи 70%. В целом же на фоне опасений в марте Ирландия уже увеличила поставки в страну почти на 400% в годовом выражении, до €25,4 млрд. Чувствительными ограничения окажутся, по всей видимости, и для Италии, которая поставляет в Соединенные Штаты многие продукты питания: от оливкового масла до макарон и сладостей.

Несмотря на то что ущерб от пошлин для государств ЕС будет разным, раскол в союзе вряд ли возможен. После введения первых ограничений США, затронувших поставки стали и алюминия, согласовать контрмеры европейские страны смогли в течение месяца. Напомним, развернуты они не были — из-за того, что действие своих тарифов приостановил Вашингтон (см. “Ъ” от 10 апреля). Теперь же ЕС может как минимум вернуться к уже принятому пакету мер — они затрагивают американскую сельхозпродукцию и потребительские товары. Этим Евросоюз, вероятно, не ограничится: аналитики, опрошенные Trading Economics, не исключают возможности зеркального ответа.

Отметим, в Еврокомиссии, признавая готовность к встречным ограничениям, пока заявляют о продолжении переговоров.

Угрозы Дональда Трампа теперь воспринимаются как их неотъемлемая часть, что, по оценкам Oxford Economics, удерживает градус неопределенности «на повышенном уровне». Впрочем, к эффективности такого давления остаются вопросы. Так, например, на серьезные угрозы, несмотря на риски, пока не реагирует Япония — переговоры о тарифах продолжаются уже несколько месяцев. Китай же, до сих пор остававшийся главным противником США в торговой войне, и вовсе добился паузы в ней без формальных и фактических уступок (см. “Ъ” от 13 мая). Относительно сдержанная реакция на новые заявления господина Трампа как в Брюсселе, так и в самом Вашингтоне может объясняться и тем, что часть угроз американского президента в официальных решениях не отражается вовсе.

Кристина Боровикова