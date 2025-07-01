С октября 2023 года в секторе Газа убиты более 56,5 тыс. палестинцев

Число палестинцев, погибших в секторе Газа с начала конфликта с Израилем в 2023 году, достигло 56,647 тыс. человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения анклава в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mahmoud Issa / Reuters Фото: Mahmoud Issa / Reuters

В сводке ведомства сказано, что пострадали еще почти 135 тыс. человек. Из них 463 ранены за последние два дня из-за атак ЦАХАЛа. За этот же период в больницы сектора Газа поступило 116 тел погибших.

Боевые действия в секторе Газа возобновились в октябре 2023 года. В январе этого года страны заключили временное перемирие, оно продлилось два месяца. 18 марта израильская армия вновь ударила по сектору Газа. В апреле спецпосланник президента США Стив Уиткофф предлагал продлить прекращение огня в обмен на освобождение некоторых заложников в секторе Газа. Израиль согласился на такой план, а «Хамас» отверг условия. После этого ЦАХАЛ расширил военную операцию в Палестине.

В мае власти Израиля заявили о вступлении в решающую фазу военной операции «Колесницы Гидеона». В том же месяце The Times of Israel писало, что за два месяца Израиль намерен занять 75% территории анклава. Сегодня ЦАХАЛ расширил операцию в секторе Газа, атаковав 140 военных целей.