«Золотое яблоко» созрело для столицы

Основанная в Екатеринбурге косметическая сеть «Золотое яблоко» планирует разместить штаб-квартиру в Москве. Ритейлер готовится снять 10–12 тыс. кв. м, аренда которых может обойтись компании в 720 млн руб. в год. Оперативно найти подходящий офис сложно из-за низкой вакантности. Это вынуждает ритейлера пока размещать сотрудников в разрозненных объектах. Для этих целей «Золотое яблоко» дополнительно арендовало 132 рабочих места в коворкинге Aspace на Цветном бульваре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сеть «Золотое яблоко» ищет офисное помещение для своей штаб-квартиры в Москве площадью 10–12 тыс. кв. м, рассказали “Ъ” четыре собеседника на рынке недвижимости. В самой компании информацию подтвердили. Офис требуется для консолидации подразделений и обеспечения резерва для будущего роста, уточнили в «Золотом яблоке». Руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова предполагает, что аренда такого объекта обойдется в 720 млн руб. в год.

«Золотое яблоко» специализируется на продаже парфюмерии и косметики. Сеть основана в 2004 году в Екатеринбурге. Основными собственниками бизнеса считаются Иван Кузовлев и Максим Паняк. Сейчас у «Золотого яблока» 14 магазинов в Москве и 19 — в регионах. Компания также работает в Казахстане, Белоруссии, Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии. Выручка «Золотого яблока» за 2024 год выросла на 66,3%, до 155,5 млрд руб., чистая прибыль — на 13,9%, до 3,8 млрд руб.

Головной офис «Золотого яблока» сейчас находится в Екатеринбурге. В Москве ритейлер занимает около 2 тыс. кв. м офисов: это помещение в бизнес-центре «Брюсов» недалеко от станции метро «Тверская», также небольшие площади у компании есть в деловом кластере «Москва-Сити».

Открытие штаб-квартиры в Москве, по мнению руководителя проектов практики «Недвижимость, строительство и гостиничный бизнес» Ward Howell Екатерины Кругловой, обычно помогает бизнесу развивать корпоративную культуру, привлекать квалифицированных специалистов.

Член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова считает, что шаг также повысит эффективность коммуникаций с международными партнерами, поставщиками и подрядчиками.

В условиях низкой вакантности на офисном рынке Москвы подобрать подходящий вариант сложно. К концу 2025 года в городе, по данным Nikoliers, будут пустовать только 4,9% площадей, на 0,6 процентного пункта меньше, чем годом ранее. Это вынуждает переориентироваться на гибкие офисы. «Золотое яблоко» недавно арендовало 132 места в коворкинге Aspace (контролируется Apollax Group Ивана Белякова) на Цветном бульваре, рассказали четыре источника “Ъ” на рынке недвижимости. В «Золотом яблоке» и Aspace от комментариев отказались.

Площади в Aspace, по подсчетам замдиректора департамента офисной недвижимости инвестиционно-консалтинговой компании Ricci Дмитрия Мелькова, будут обходиться «Золотому яблоку» в 5,9–6,6 млн руб. в месяц.

Поскольку помещение под штаб-квартиру еще не найдено, аренда в коворкинге позволит компании быстро и без лишних затрат на ремонт временно разместить часть своих сотрудников, рассуждает он. Активная переориентация потенциальных арендаторов на гибкие офисы способствует росту цен на рынке. Согласно подсчетам Remain, по итогам второго квартала средняя стоимость аренды рабочего места в Москве составила 41 тыс. руб. в месяц, увеличившись на 24,3% год к году (см. “Ъ” от 30 июня).

София Мешкова, Виктория Колганова