Красота требует курсовых жертв

Укрепление курса рубля с начала текущего года привело к росту объемов трансграничной интернет-торговли в январе и феврале почти на 30%, до 49 млрд руб. Российские потребители хотя, как и прежде, продолжают заказывать за рубежом электронику, одежду и обувь, теперь переключились на онлайн-покупки за границей товаров для ухода за собой. Но ситуация может измениться из-за новых пошлин на такую продукцию из недружественных стран, введенных федеральным правительством в апреле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Трансграничный сектор онлайн-торговли в январе текущего года вырос на 29%, в феврале — на 28% год к году, подсчитали для “Ъ” в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ; включает Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет»). Объем этого сегмента за два месяца составил 49 млрд руб., правда, занимает он всего 2,9% в структуре всего рынка электронной торговли, который АКИТ оценивает в 1,7 трлн руб.

По объемам продаж на зарубежных площадках лидируют электроника и бытовая техника, товары для дома и мебель, одежда и обувь, товары для красоты и здоровья, а также автозапчасти, отмечают в АКИТ.

Однако, как следует из данных сервиса доставки товаров из-за рубежа CDEK.Shopping, в структуре спроса произошли изменения: у клиентов платформы падает интерес к электронике и бытовой технике, они гораздо активнее, чем годом ранее, заказывают косметику и парфюмерию.

Аналитики CDEK.Shopping также отмечают, что в первом квартале 2025 года на платформе резко выросла доля заказов товаров из Германии: до 27% с 13% за аналогичный период прошлого года. Также в топе стран по заказам оказались США (25%), Китай (20%), Испания (7%) и Польша (7%).

Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров объясняет рост интереса российских покупателей к товарам из Европы скачками курсов валют и реализацией отложенного спроса.

На фоне начала переговоров России и США по урегулированию украинского конфликта курсы мировых валют стали крайне комфортны для шоппинга: по данным Investing.ru на 25 апреля, внебиржевой курс доллара составлял 82,6 руб., евро — 93,9 руб.

В категории «красота и уход» число заказов на CDEK.Shopping в первом квартале 2025 года выросло на 42% год к году, в категории «парфюмерия» — на 81% (абсолютных цифр аналитики компании не привели). Средний чек увеличился с 11,3 тыс. до 11,7 тыс. руб. и с 6,3 тыс. до 7,1 тыс. руб. соответственно. Другие маркетплейсы подтверждают рост интереса покупателей к этим категориям. Так, на Lamoda в первом квартале на 56% год к году выросли продажи средств для ухода за полостью рта в натуральном выражении, на 38% — для ухода за кожей, на 37% — для ухода за волосами. Доминирующая доля в обороте — у французских брендов, отметили в маркетплейсе.

При этом продажи парфюмерии на Lamoda растут «консервативно», говорят в компании, не раскрывая деталей. Глава профильного отдела платформы Ксения Медведева связывает это прежде всего с ростом цен на продукцию оставшихся работать в России парфюмерных марок на 30%.

На Wildberries продажи косметики в первом квартале 2025 года выросли на 36% год к году. При этом у российских производителей товаров для ухода за собой динамика продаж чуть выше общей по категории — 37,5%.

Во втором квартале 2025 года на продажи зарубежной косметики и парфюмерии могут повлиять новые пошлины, введенные правительством России на прошлой неделе.

В перечень парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран, которая попадает под пошлины в 35%, внесли духи, пудру, средства для волос и макияжа губ, а также средства по уходу за кожей. В Минпромторге объяснили эту меру ростом производства косметики и парфюмерии в РФ.

Одновременно правительство изменило условия заградительных мер по отдельным позициям. Так, духи, туалетная вода, пудра и средства для волос из Франции будут облагаться пошлиной в 20%, а не 35%. Аналогичные послабления ввели и на итальянские средства для макияжа губ и пудру.

Член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова считает, что под эти изменения может попасть обширный перечень товаров. Она обращает внимание на исключение из-под действия пошлины товаров из Южной Кореи: индустрия красоты в этой стране сейчас испытывает трудности из-за тарифных войн и пошлин, инициированных президентом США Дональдом Трампом. Смягчение условий торговли с Россией может быть выгодно для бизнеса из республики на этом фоне.

Виктория Колганова