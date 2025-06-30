Коворкинги выросли в цене

Выгодоприобретателями сложившегося в Москве дефицита предложения площадей в классических офисных центрах стали операторы коворкингов. В этом сегменте средняя ставка аренды по итогам второго квартала 2025 года увеличилась на 24–32% год к году. Эксперты пока не видят предпосылок для слома этой тенденции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как подсчитали по запросу “Ъ” в консалтинговой компании Remain, по итогам первой половины 2025 года средняя ставка аренды в сервисных офисах Москвы увеличилась на 24,3% год к году, до 41 тыс. руб. за рабочее место в месяц.

Такой тренд фиксируют в консалтинговой компании Nikoliers: по ее данным, во втором квартале 2025 года средняя арендная ставка в коворкингах, находящихся в границах Центрального административного округа, составила 60,9 тыс. руб. за рабочее место в месяц, что на 32% больше год к году.

Это связано с ростом спроса на сервисные офисы. В сегменте классических бизнес-центров вакансия постепенно снижается, что вынуждает арендаторов переориентироваться на рынок коворкингов, отмечает заместитель директора департамента офисной недвижимости Ricci Яна Трапезникова. За январь—июнь 2025 года вакансия на рынке классических бизнес-центров снизилась на 1,9 процентного пункта (п. п.) год к году, до 4,6%, подсчитала руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова.

Кроме того, на ставки оказывают влияние характерные для всей стройиндустрии проблемы — дорогое заемное финансирование и рост стоимости строительных работ и материалов, говорит заместитель коммерческого директора по вопросам развития оператора гибких офисов Business Club Михаил Иоаннесянц.

В то же время доля свободных площадей в коворкингах по итогам второго квартала 2025 года составила 5,2%, снизившись на 0,8 п. п. год к году, но в реальности предложений на рынке сервисных офисов больше, отмечает исполнительный директор Remain Александр Богданов.

По его словам, операторы гибких офисов также предлагают компаниям пространства, которые станут доступны после окончания договора текущего арендатора, а некоторые владельцы коворкингов готовы освободить уже занятые помещения, если ими заинтересуется крупный клиент. Таким образом, подчеркивает господин Богданов, вакансия в сервисных офисах Москвы фиксируется на уровне 14,3%.

Компании все чаще выбирают гибкие офисы, поскольку помимо большего объема предложения такие помещения не требуют дополнительных вложений в дорогой ремонт, добавляет управляющий партнер сети сервисных офисов «Практик» и OFIX Владимир Дорофеев. Так, к концу 2025 года объем сделок с коворкингами может увеличиться до 18 тыс. рабочих мест, что больше на 20% год к году, подсчитала Екатерина Белова. В основном такие пространства арендуют строительные и производственные структуры: по итогам первого полугодия 2025 года доля таких компаний в общем объеме сделок составила соответственно 32% и 28%, добавляет эксперт.

Замруководителя департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов прогнозирует, что на горизонте ближайших лет арендные ставки в сервисных офисах продолжат увеличиваться на фоне снижающейся из-за высокого спроса вакансии. К концу 2026 года объем рынка гибких офисов увеличится на 13% год к году, но это не приведет к росту доли свободных площадей, говорит Александр Богданов.

Тем не менее, подчеркивает руководитель департамента офисной недвижимости консалтинговой компании CORE.XP Ирина Хорошилова, такой скачок арендных ставок может повлиять на спрос на коворкинги. По ее мнению, гибкие офисы не всегда могут стать достойной альтернативой помещению в классическом бизнес-центре.

София Мешкова