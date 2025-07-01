Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» создали три террористические ячейки в РФ

Генпрокуратура России рассказала ТАСС подробности вовлечения исполнителей и других фигурантов дела о теракте в «Крокусе». По данным ведомства, для этого стране создали три ячейки террористической группировки «Вилаят Хорасан». Она входит в организацию «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Организаторами ячейки называют двух граждан Таджикистана и другие неустановленные лица. Они действовали в интересах руководства Украины. Для привлечения к теракту злоумышленники «апеллировали к религиозным чувствам». Организаторы объявлены в розыск.

Ранее Генпрокуратура передала для рассмотрения во 2-й Западный окружной военный суд материалы дела о теракте. Обвиняемыми проходят 19 человек, включая исполнителей преступления. Один из четырех террористов раскаялся в содеянном, они все признали вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Теракт изучен для надзора».

Никита Черненко