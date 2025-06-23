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Теракт изучен для надзора

Материалы уголовного дела о событиях в «Крокус Сити Холле» переданы на утверждение в Генпрокуратуру

Уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 149 человек, направлено в Генпрокуратуру на утверждение обвинения. Предполагается, что уже через десять дней первый заместитель генпрокурора поставит свою подпись под материалами следствия, а затем 19 участников этого и других преступлений террористической направленности предстанут перед военным судом. Четверым непосредственным исполнителям массового убийства грозят пожизненные сроки.

Последствия теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», 23 марта 2024 года

Последствия теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», 23 марта 2024 года

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Последствия теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», 23 марта 2024 года

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Главное следственное управление (ГСУ) СКР завершило расследование уголовного дела в отношении 19 участников запрещенной в РФ террористической организации «Вилаят Хорасан», совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, готовивших аналогичные акции в других регионах, а также их пособников. Последние обеспечили главных обвиняемых оружием и боеприпасами, жильем, деньгами, транспортом и прочим.

По данным “Ъ”, последние месяцы Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Саидакрам Рачабализода, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Шарипзода, Якубджон Юсуфзода, Назримада Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев, Алишер Касимов, Умеджон и Мустаким Солиевы, Исроил Исломов, Диловар и Аминчон Исломовы, а также их многочисленные адвокаты по назначению знакомились с материалами, собранными следствием и ФСБ. В деле оказалось более 420 томов.

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Далерджон Мирзоев

Далерджон Мирзоев

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Саидакрами Рачабализода

Саидакрами Рачабализода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Шамсидин Фаридуни

Шамсидин Фаридуни

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мухаммадсобир Файзов

Мухаммадсобир Файзов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Далерджон Мирзоев

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Саидакрами Рачабализода

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Шамсидин Фаридуни

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Мухаммадсобир Файзов

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Изначально предполагалось, что фигуранты и их защитники прочтут только те материалы, которые касаются их непосредственных действий. Таким образом, уголовное дело могло уйти в суд еще на годовщину теракта, в марте этого года. Однако ознакомление, которое в итоге стало полным, затянулось. Финальные подписи под следственными документами фигуранты и их представители поставили только на днях.

23 июня официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что материалы следствия направлены на утверждение в прокуратуру. Теперь их должен изучить и подписать первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин.

По закону на это у него максимум 30 суток, однако учитывая, что прокуратура надзирала за всеми этапами резонансного расследования, возможно, решение будет принято уже через десять дней.

По данным следствия, подготовка к теракту в «Крокус Сити Холле», где 22 марта 2024 года должна была выступить группа «Пикник», началась за несколько месяцев. Часть обвиняемых приехала в Россию из-за границы, где они проходили первоначальную подготовку, сообщила госпожа Петренко. Другие фигуранты, отметила она, осуществили, например, переделку огнестрельного оружия (охолощенных автоматов Калашникова.— “Ъ”) и, осознавая, что оно не может быть использовано в мирных целях, передали его исполнителям теракта. По данным “Ъ”, «оружейниками» были Хусен Медов и Джабраил Аушев из Ингушетии. После этого автоматы и боеприпасы к ним были перевезены в дагестанский город Каспийск, откуда и были доставлены в столичный регион непосредственно перед терактом.

Очевидцы теракта в «Крокусе» вспомнили, как все происходило

В результате теракта в концертном зале погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил около 6 млрд руб. Здание, в котором находился концертный зал, было полностью уничтожено пожаром. Его также устроили нападавшие.

После совершенного преступления его непосредственные исполнители Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов попытались скрыться на Украине, но их задержали на территории Брянской области и доставили в Москву.

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В СКР сообщили, что «преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации» в РФ. Кроме этого, ряд обвиняемых планировали совершить преступления в Дагестане. Как ранее сообщал источник “Ъ” в правоохранительных органах, террористы, по версии следствия, собирались взорвать бомбу в парке Победы или на набережной Каспийска, а затем уехать из России.

После того, как Генпрокуратура утвердит обвинение, уголовное дело по существу рассмотрит Второй западный окружной военный суд. Еще двое фигурантов, Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев из Ингушетии, по данным источника “Ъ”, находятся в розыске.

Собеседник “Ъ”, близкий к следствию, подтвердил, что речь не идет об организаторах или непосредственных исполнителях теракта.

Николай Сергеев

Фотогалерея

Теракт в «Крокус Сити Холле»

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Сотрудники правоохранительных органов рядом со зданием концертного зала

Сотрудники правоохранительных органов рядом со зданием концертного зала

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

По информации CМИ, нападение на «Крокус Сити Холл» совершили не менее четырех террористов. Они проникли в концертный комплекс незадолго до выступления группы «Пикник», открыли огонь по зрителям и подожгли зал

По информации CМИ, нападение на «Крокус Сити Холл» совершили не менее четырех террористов. Они проникли в концертный комплекс незадолго до выступления группы «Пикник», открыли огонь по зрителям и подожгли зал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В результате действий преступников внутри здания начался пожар повышенного ранга сложности, в пиковый момент площадь возгорания составляла около 12,9 тыс. кв. м. Также известно как минимум о двух взрывах, прогремевших в «Крокус Сити Холле»

В результате действий преступников внутри здания начался пожар повышенного ранга сложности, в пиковый момент площадь возгорания составляла около 12,9 тыс. кв. м. Также известно как минимум о двух взрывах, прогремевших в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Вертолет скорой помощи в небе над «Крокусом»

Вертолет скорой помощи в небе над «Крокусом»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

После происшествия министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в клиники госпитализировали 115 пострадавших, остальные лечатся амбулаторно

После происшествия министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в клиники госпитализировали 115 пострадавших, остальные лечатся амбулаторно

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В составе оперштаба на месте теракта в «Крокус Сити Холле» работали бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА

В составе оперштаба на месте теракта в «Крокус Сити Холле» работали бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в здании «Крокус Сити Холла»

Пожар в здании «Крокус Сити Холла»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Около 4:00 утра 23 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим завершена

Около 4:00 утра 23 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим завершена

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Работа правоохранительных служб на месте происшествия

Работа правоохранительных служб на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Бронеавтомобиль Росгвардии на пути к концертному комплексу «Крокус Сити Холл»

Бронеавтомобиль Росгвардии на пути к концертному комплексу «Крокус Сити Холл»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Пострадавших при теракте госпитализировали в клиники Москвы и Подмосковья, в том числе в НИИ Склифосовского

Пострадавших при теракте госпитализировали в клиники Москвы и Подмосковья, в том числе в НИИ Склифосовского

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

ГСУ СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте

ГСУ СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Силовики около тел погибших

Силовики около тел погибших

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Через несколько часов после происшествия на МКАД на экране возле «Крокус Сити Холла» вывели надпись «Скорбим 22.03.2024»

Через несколько часов после происшествия на МКАД на экране возле «Крокус Сити Холла» вывели надпись «Скорбим 22.03.2024»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На следующий день после трагедии рядом с «Крокус Сити Холлом» возник стихийный мемориал

На следующий день после трагедии рядом с «Крокус Сити Холлом» возник стихийный мемориал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Траурные мероприятия проходят по всей стране и за ее пределами

24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Траурные мероприятия проходят по всей стране и за ее пределами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Сотрудники правоохранительных органов рядом со зданием концертного зала

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

По информации CМИ, нападение на «Крокус Сити Холл» совершили не менее четырех террористов. Они проникли в концертный комплекс незадолго до выступления группы «Пикник», открыли огонь по зрителям и подожгли зал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В результате действий преступников внутри здания начался пожар повышенного ранга сложности, в пиковый момент площадь возгорания составляла около 12,9 тыс. кв. м. Также известно как минимум о двух взрывах, прогремевших в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Вертолет скорой помощи в небе над «Крокусом»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Сотрудники правоохранительных органов на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

После происшествия министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в клиники госпитализировали 115 пострадавших, остальные лечатся амбулаторно

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

В составе оперштаба на месте теракта в «Крокус Сити Холле» работали бригады реаниматологов, хирургов и психологов ФМБА

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в здании «Крокус Сити Холла»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Около 4:00 утра 23 марта министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что основная работа по оказанию экстренной помощи пострадавшим завершена

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Работа правоохранительных служб на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Бронеавтомобиль Росгвардии на пути к концертному комплексу «Крокус Сити Холл»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Пожар в «Крокус Сити Холле»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Пострадавших при теракте госпитализировали в клиники Москвы и Подмосковья, в том числе в НИИ Склифосовского

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

ГСУ СКР возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье о террористическом акте

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

Силовики около тел погибших

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Через несколько часов после происшествия на МКАД на экране возле «Крокус Сити Холла» вывели надпись «Скорбим 22.03.2024»

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

На следующий день после трагедии рядом с «Крокус Сити Холлом» возник стихийный мемориал

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

24 марта в России объявлен общенациональный траур по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Траурные мероприятия проходят по всей стране и за ее пределами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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