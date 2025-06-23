Теракт изучен для надзора

Уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле», жертвами которого стали 149 человек, направлено в Генпрокуратуру на утверждение обвинения. Предполагается, что уже через десять дней первый заместитель генпрокурора поставит свою подпись под материалами следствия, а затем 19 участников этого и других преступлений террористической направленности предстанут перед военным судом. Четверым непосредственным исполнителям массового убийства грозят пожизненные сроки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», 23 марта 2024 года

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Последствия теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», 23 марта 2024 года

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Главное следственное управление (ГСУ) СКР завершило расследование уголовного дела в отношении 19 участников запрещенной в РФ террористической организации «Вилаят Хорасан», совершивших теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье, готовивших аналогичные акции в других регионах, а также их пособников. Последние обеспечили главных обвиняемых оружием и боеприпасами, жильем, деньгами, транспортом и прочим.

По данным “Ъ”, последние месяцы Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Саидакрам Рачабализода, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Шарипзода, Якубджон Юсуфзода, Назримада Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов, Джабраил Аушев, Алишер Касимов, Умеджон и Мустаким Солиевы, Исроил Исломов, Диловар и Аминчон Исломовы, а также их многочисленные адвокаты по назначению знакомились с материалами, собранными следствием и ФСБ. В деле оказалось более 420 томов.

Изначально предполагалось, что фигуранты и их защитники прочтут только те материалы, которые касаются их непосредственных действий. Таким образом, уголовное дело могло уйти в суд еще на годовщину теракта, в марте этого года. Однако ознакомление, которое в итоге стало полным, затянулось. Финальные подписи под следственными документами фигуранты и их представители поставили только на днях.

23 июня официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что материалы следствия направлены на утверждение в прокуратуру. Теперь их должен изучить и подписать первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин.

По закону на это у него максимум 30 суток, однако учитывая, что прокуратура надзирала за всеми этапами резонансного расследования, возможно, решение будет принято уже через десять дней.

По данным следствия, подготовка к теракту в «Крокус Сити Холле», где 22 марта 2024 года должна была выступить группа «Пикник», началась за несколько месяцев. Часть обвиняемых приехала в Россию из-за границы, где они проходили первоначальную подготовку, сообщила госпожа Петренко. Другие фигуранты, отметила она, осуществили, например, переделку огнестрельного оружия (охолощенных автоматов Калашникова.— “Ъ”) и, осознавая, что оно не может быть использовано в мирных целях, передали его исполнителям теракта. По данным “Ъ”, «оружейниками» были Хусен Медов и Джабраил Аушев из Ингушетии. После этого автоматы и боеприпасы к ним были перевезены в дагестанский город Каспийск, откуда и были доставлены в столичный регион непосредственно перед терактом.

В результате теракта в концертном зале погибли 149 человек, один пропал без вести, ранения и травмы различной степени тяжести получили 609 граждан. Общий ущерб от нападения составил около 6 млрд руб. Здание, в котором находился концертный зал, было полностью уничтожено пожаром. Его также устроили нападавшие.

После совершенного преступления его непосредственные исполнители Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов попытались скрыться на Украине, но их задержали на территории Брянской области и доставили в Москву.

В СКР сообщили, что «преступление было спланировано и совершено в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации» в РФ. Кроме этого, ряд обвиняемых планировали совершить преступления в Дагестане. Как ранее сообщал источник “Ъ” в правоохранительных органах, террористы, по версии следствия, собирались взорвать бомбу в парке Победы или на набережной Каспийска, а затем уехать из России.

После того, как Генпрокуратура утвердит обвинение, уголовное дело по существу рассмотрит Второй западный окружной военный суд. Еще двое фигурантов, Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев из Ингушетии, по данным источника “Ъ”, находятся в розыске.

Собеседник “Ъ”, близкий к следствию, подтвердил, что речь не идет об организаторах или непосредственных исполнителях теракта.

Николай Сергеев