Москва обвинила Баку во вмешательстве во внутренние дела РФ

Попытки Азербайджана обвинять российские правоохранительные органы в превышении полномочий являются вмешательством во внутренние дела страны. Об этом заявили в министерстве иностранных дел России.

Генпрокуратура Азербайджана 1 июля возбудила уголовное дело «по факту пыток и умышленного убийства с особой жестокостью» после гибели Зияддина и Гусейна Сафаровых, задержанных в Екатеринбурге 27 июня.

По итогу проведенной в Баку экспертизы причиной их смерти назвали множественные травмы. В сообщении Генпрокуратуры утверждается, что 55-летний Зияддин Сафаров и его 60-летний брат Гусейн подверглись пыткам «со стороны сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации».

«По информации компетентных органов, попытки Баку обвинять российские правоохранительные органы в превышении полномочий являются вмешательством во внутренние дела России. Подробную информацию на этот счет представил Следственный Комитет Российской Федерации»,— говорится в заявлении МИД России.