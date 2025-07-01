Российские туроператоры потеряли 300 млн руб. за время конфликта Ирана и Израиля

Ущерб пятнадцати крупных федеральных туроператоров за время конфликта Ирана и Израиля составил 300 млн руб. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров.

Всего с 13 по 22 июня отменили около 10-15% туров по ближневосточным направлениям, многие туристы перенесли поездки на середину или конец июля, пишет АТОР. Основные потери туроператоры понесли из-за необходимости повторной оплаты билетов, размещения россиян в отелях за счет туроператоров, а также дополнительных трансферов и возвратов стоимости аннулированных туров.

По данным АТОР, продажи билетов замедлились на 10-40% по сравнению с началом июня. Спрос снизился на поездки в ОАЭ, Катар, Бахрейн, другие страны Ближнего Востока, а также Египет. Сейчас, по данным АТОР, началось постепенное восстановление продаж. До конца года туроператоры смогут компенсировать потери, считают в АТОР.

Конфликт Ирана и Израиля длился с 13 по 24 июня. Воздушное пространство обеих стран и еще нескольких ближневосточных государств было закрыто. 25 июня Росавиация разрешила дневные полеты в Израиль, а 27 июня --все полеты над Ираком, Ираном и Иорданией.

О том, вырастет ли спрос на поездки на Ближний Восток после снятия ограничений — в материале «Конфликт туристических интересов».