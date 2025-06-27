Конфликт туристических интересов

Росавиация разрешила полеты над Ираком, Ираном и Иорданией. Специалисты агентства продолжают мониторинг работы воздушного транспорта в ближневосточном регионе. В случае изменения обстановки авиакомпании получат новые рекомендации, подчеркнули в ведомстве. «Аэрофлот» вновь начал продавать билеты на рейсы в Тегеран. Первый полет запланирован на 4 июля. Цена начинается от 89 тыс. руб. Рейсы запустят с частотой три раза в неделю. За последние два года взаимный поток туристов России и Ирана увеличился в три раза, до 60 тыс. человек, отмечали в Центре стратегических разработок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Впрочем, спрос на ближневосточное направление после снятия ограничений не растет, это объясняется несколькими факторами, говорит PR-аналитик туроператора «Русский экспресс» Елизавета Тимошенко: «Компании приняли решение приостановить продажи пакетных туров в Иран и Израиль на фоне вооруженного конфликта между этими странами. Отправиться в Иорданию можно уже в ближайшие дни. Цены на недельные предложения с перелетом начинаются от 120 тыс. руб. на двоих при размещении в отеле "три звезды" с планом питания "завтраки". На данный момент новых бронирований практически нет.

Помимо обстановки в регионе, это также связано с высоким температурным режимом в стране в летнее время. Для активизации спроса и возвращения доверия туристов должно пройти какое-то время, потому что Иордания может предложить своим гостям очень хороший, интересный и разноплановый отдых. Но, конечно, в сложившихся обстоятельствах многие рассматривают какие-то альтернативы. При этом аннуляций уже имеющихся заявок в компании не фиксируется».

25 июня Росавиация разрешила перевозчикам летать в Израиль в дневное время. После этого авиакомпании Red Wings и «Азимут» объявили о возобновлении полетов в Тель-Авив. Так, с 2 июля авиакомпания планирует выполнять рейсы в Израиль из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, а с 3 июля из Минеральных Вод. Билеты на эти рейсы уже поступили в продажу. По данным министерства туризма Израиля, в прошлом году страну посетили более 70 тыс. туристов из России.

Маловероятно, что спрос на страны Ближнего Востока в ближайшей перспективе восстановится до уровня мирного времени, считает председатель правления Центра защиты граждан за рубежом Роман Бобылев: «Эти страны никогда не являлись массовыми туристическими направлениями, потому что нет чартерной доступной авиаперевозки. Израиль ранее был достаточно развитым направлением, но с начала СВО уменьшился поток туристов. Иорданию, Израиль, Иран, наверное, можно отнести к экзотическим вариантам, и в последние годы прикладываются большие усилия, чтобы развить двустороннее туристическое и культурное сотрудничество.

Нельзя сказать, что Иран пользуется какой-то популярностью, туда выезжают десятки тысяч российских туристов. Все-таки эти направления более завязаны на какие-то культурные и социальные связи, а не на чисто туристов. Иордания тоже являлась туристическим направлением до СВО, специализировалась на спа, но нельзя сказать, что это все сейчас носит массовый характер. Более того, туристы, которые посещают вышеназванные регионы, это все-таки опытные путешественники. Они знают, как себя вести, где останавливаться, какие существуют проблемы с оплатой. На мой взгляд, все останется в таком же виде, явного роста не будет».

Временный запрет на полеты в Израиль, Иорданию, Ирак и Иран Росавиация ввела 13 июня на фоне обострения ирано-израильской войны. В течение двух недель ограничения неоднократно продлевались, пока стороны не достигли перемирия.

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Леонид Пастернак