«РусГидро» завершило переезд в Красноярск

«РусГидро» (MOEX: HYDR) с 1 июля полностью закончило релокацию своей штаб-квартиры в Красноярск. Из московского офиса переехало более 40% сотрудников, включая все руководство, сказано в пресс-релизе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сейчас в штаб-квартире «РусГидро» в Красноярске работает более 900 сотрудников. Кроме того, в Красноярск перемещены девять компаний группы «РусГидро». В исполнительном аппарате и в релоцированных компаниях в новом офисе будет работать около 1,5 тыс. человек. В холдинге заявили, что ее переезд помог привлечь в регион высококвалифицированные кадры.

«РусГидро» — крупнейшая электроэнергетическая компания России, объединяющая государственные энергоактивы в Сибири и на Дальнем Востоке. Необходимость переезда из Москвы в «РусГидро» объясняли близостью к своим активам и снижением издержек. На ремонт штаб-квартиры в Красноярске выделили 8,295 млрд руб. Летом 2024 года компания перестала нанимать сотрудников в Москве.