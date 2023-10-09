На ремонт штаб-квартиры «РусГидро» в Красноярске направят 8,295 млрд рублей

Конкурс на поиск подрядчика для выполнения капремонта и поставку оборудования для здания на улице Перенсона в Красноярске, принадлежащего АО «УК ГидроОГК» (входит в структуру ПАО «РусГидро» (MOEX: HYDR)), завершен. Победителем стало зарегистрированное в Москве ООО «Прайдекс Констракшн». В эксплуатацию объект должен быть введен до 22 декабря 2024 года.

Из документов на сайте госзакупок следует, что начальная цена аукциона составляла 8,33 млрд руб. «Прайдекс Констракшн» предложил выполнить работы за 8,295 млрд руб. Всего на конкурс поступило шесть заявок.

По условиям контракта подрядчик должен выполнить строительно-монтажные работы по капитальному ремонту 14-этажного здания на улице Перенсона в Красноярске площадью 33,1 тыс. кв. м. Договор также предполагает отделку основных и вспомогательных помещений здания с поставкой встраиваемой мебели и элементов интерьера.

Кроме того, «Прайдекс Констракшн» должен благоустроить прилегающую к зданию территорию и провести озеленение внутри самого здания, поставить технику и сделать технологическое присоединение к инженерным сетям ресурсно-снабжающих организаций.

«РусГидро» — крупнейшая электроэнергетическая компания России, объединяющая государственные энергоактивы в Сибири и на Дальнем Востоке совокупной мощностью 38 ГВт. С момента создания компания зарегистрирована в Красноярске. Необходимость переезда из Москвы в «РусГидро» объясняли близостью к своим активам и снижением издержек. По словам главы «РусГидро» Виктора Хмарина, переезд в Красноярск позволит обеспечить 1,5 тыс. рабочих мест. Компания планирует привлекать специалистов на месте, но основные сотрудники будут перевезены из Москвы.

Милена Костерева