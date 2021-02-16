«РусГидро» едет к месту регистрации

По данным “Ъ”, в ближайшие несколько лет «РусГидро» может перевести головной офис из Москвы в Красноярск. В компании это объясняют близостью к своим активам и снижением издержек. «РусГидро» уже много лет зарегистрирована в Красноярске, и прямых новых налоговых поступлений регион и город от переезда не получат. При этом компания, отмечают аналитики, окажется удалена от центра принятия решений и выпадет из ежедневной повестки обсуждения развития сектора.

«РусГидро» может перенести головной офис из Москвы в Красноярск, сообщили источники “Ъ” и подтвердили в «РусГидро». Один из собеседников “Ъ” в правительстве утверждает, что принципиальное решение о переезде уже принято. Еще один источник “Ъ” отмечает, что переезд будет поэтапным и произойдет в течение пяти лет.

В аппарате вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Дальний Восток, на запрос “Ъ” не ответили. В «РусГидро» уточнили, что менеджмент компании проводит «оценку и анализ выгод и рисков» от перевода всего центрального офиса в Красноярск, затем вопрос вынесут на совет директоров и при положительном решении компания приступит к подготовительным работам, будут определены сроки.

«РусГидро» — холдинг, объединяющий государственные энергоактивы в Сибири и Дальнем Востоке совокупной мощностью 38 ГВт. С момента создания компания зарегистрирована в Красноярске. В 2019 году она заплатила около 83 млрд руб. налогов, из них 55% в федеральный бюджет, 44% в региональный.

В 2015 году поднимался вопрос о переезде головного офиса «РусГидро» во Владивосток, но позже речь зашла о создании там только крупного регионального представительства. В 2021 году головной офис своего энергетического бизнеса из Москвы в Иркутск должна провести En+ Group. Предполагается, что в Иркутск переедет более трети из 300 сотрудников.

В случае переезда в Красноярск изменения коснутся только налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и социальные взносы по обязательному страхованию — они относятся к федеральным и не распределяются на региональный и местный уровни. Таким образом, дополнительных налоговых поступлений для региона от переезда не предвидится. Один из собеседников “Ъ” называет решение о переезде «политическим», затрудняясь ответить, кто инициировал процесс.

В самой «РусГидро» необходимость переезда аргументируют равной удаленностью нового офиса от производственных объектов компании, снижением издержек, в том числе за счет продажи недвижимости в Москве и Московской области (главный офис «РусГидро» расположен в столице, на Малой Дмитровке, 7), и вкладом в социально-экономическое развитие Красноярска через создание квалифицированных рабочих мест «с уровнем оплаты труда выше среднего».

Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» отмечает, что основные инвестиционные, промышленные и финансовые операции в ближайшее десятилетие связаны с восточной частью страны — это и проекты модернизации на Дальнем Востоке, и участие в проекте расширения Восточного полигона, и объединение энергосистем Дальнего Востока и Сибири.

Однако, уточняет эксперт, переезд очевидно сопряжен с трудностями: компания будет выпадать из фактически ежедневной повестки обсуждения развития рынка, встает вопрос о возможности перенести весь кадровый резерв на новую территорию присутствия, затруднено будет и общение с акционерами и кредиторами. Поэтому, считает господин Скляр, «решение, конечно, должно быть взвешено со всех сторон».

Управляющий партнер Winner Partners Григорий Окунь замечает, что переезд головных офисов компаний в регионы основных операций приводит к развитию инфраструктуры, поднимает престиж и экономику региона. При этом переезд обходится довольно дорого и сопряжен с проблемами — инфраструктурными, кадровыми и личными.

Татьяна Дятел