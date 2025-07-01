В Ижевске есть погибшие и тяжелораненые в результате атаки БПЛА на предприятие
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в результате атаки БПЛА на одно из предприятий в Ижевске погибли люди. Также есть пострадавшие, им оказывают помощь медики и психологи.
«Есть погибшие и есть тяжелораненые. Сейчас оказывается вся необходимая помощь в больнице Ижевска»,— сообщил господин Бречалов в своем Telegram-канале.
Число погибших и пострадавших, а также иные подробности пока не приводятся.
В Ижевске из-за воздушной атаки были введены ограничения для аэропорта. Изменены маршруты общественного транспорта — в частности, троллейбусы не заезжают в район, в котором расположено подвергшееся налету предприятие.