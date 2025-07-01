Люди пострадали при атаке беспилотников ВСУ на Ижевск

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке украинских беспилотников. По предварительным данным, есть пострадавшие.

«Все оперативные службы работают. Скорая помощь, психологи. Есть пострадавшие. Пожарные сейчас устраняют очаги возгорания», — сказал глава региона на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Другие подробности он пообещал сообщить позднее.

Росавиация ранее объявила о введении ограничений на работу аэропорта Ижевска.