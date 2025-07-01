Аэропорт Ижевска остановил работу из-за налета беспилотников на предприятие

Аэропорт Ижевска временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщила Росавиация.

«Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников, — сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. — Все оперативные службы выехали на место».

Ижевск — уже пятый российский аэропорт, который сегодня с утра приостановил работу. Аналогичные меры для обеспечения безопасности полетов также приняли в аэропортах Нижнекамска, Ульяновска и Казани. Ограничения, введенные с утра в аэропорту Саратова, были сняты, они продлились 4,5 часа.