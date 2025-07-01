В Ижевске закрыли движение троллейбусов в городок Металлургов после атаки БПЛА

Движение троллейбусов №6 и №9 в городок Металлургов временно закрыли после атаки БПЛА на ижевское предприятие, с 11.19, сообщили в пресс-службе «ИжГЭТ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИжГЭТ Фото: ИжГЭТ

Движение транспорта организовано по маршрутам:

Троллейбус №6: завод «Нефтемаш», улица Карла Либкнехта, улица Максима Горького, Собор Александра Невского и обратно.

Троллейбус №9: поселок Машиностроителей, Улица Новоажимова, Улица Максима Горького, Собор Александра Невского и обратно.

Напомним, сегодня утром вражеский БПЛА ударил по одному из ижевских предприятий. На место выехали оперативные службы. «Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима»,— написал глава региона Александр Бречалов. В республике объявили режим опасности БПЛА: силы и средства находятся в состоянии повышенной готовности. В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Александр Бречалов заявил о пострадавших, но их количество не назвал. Потерпевшим оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники предприятия эвакуированы. «Оперативные службы работают <...> Пожарные устраняют очаги возгорания»,— сказал господин Бречалов. Государственный зоопарк Удмуртии был закрыт 1 июля для посетителей. Теплоходные рейсы по маршруту пристань—Воложка отменены.