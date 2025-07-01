За полгода проезд через СБП в Екатеринбурге оплатили более 17,2 млн раз

Жители и гости Екатеринбурга за первые шесть месяцев 2025 года оплатили проезд на трамвае, троллейбусе и автобусе по QR-коду или NFC через систему быстрых платежей (СБП) более 17,2 млн раз, сообщил в своем Telegram мэр Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

С начала года в наземном транспорте при оплате поездки таким способом действует скидка в 4 руб. По словам главы города, таким образом, уральцам удалось сэкономить в общей сумме почти 69 млн руб. «За все годы нашего партнерства с НСПК в столице Урала было проведено девять акций по внедрению безналичных платежей. Каждая из них пользуется большой популярностью»,— прокомментировал господин Орлов.

Акция продлится до 31 декабря текущего года.

Напомним, с января по конец апреля екатеринбуржцы сэкономили более 43 млн руб., оплачивая проезд в общественном транспорте через систему быстрых платежей. При этом во время акции, которая проходила с 10 октября по 31 декабря 2024 года, стоимость проезда составляла 20 руб.

Ирина Пичурина