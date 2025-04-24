Екатеринбуржцы сэкономили 43 млн рублей на оплате транспорта через СБП

Жители Екатеринбурга сэкономили более 43 млн руб., оплачивая проезд в общественном транспорте через систему быстрых платежей (СБП) с начала года, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Оплата проезда со скидкой через СБП действует в Екатеринбурге с 2024 года. Общая выгода пассажиров, воспользовавшихся этим способом оплаты, составила более 120 млн руб.

Напомним, с 10 октября по 31 декабря 2024 года, стоимость проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях Екатеринбурга составляла 20 руб. при оплате через систему быстрых платежей (СБП).

Сейчас пассажиры могут получить скидку в четыре руб. на каждую поездку, оплачивая проезд по безналичному расчету через платежные NFC-таблички СБП. Акция продлится до 31 декабря текущего года.

После перехода общественного транспорта на брутто-контракты оплата через СБП принимается на всех городских маршрутах наземного транспорта независимо от перевозчика.

Полина Щуцкая