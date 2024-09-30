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В Екатеринбурге стоимость проезда снизится до 20 рублей при оплате через СБП

В автобусах, троллейбусах и трамваях Екатеринбурга стоимость проезда снизится с 33 руб. до 20 руб. при оплате через систему быстрых платежей (СБП), рассказала на пресс-конференции директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов АО «НСПК» Мария Точилова. Она подчеркнула, что акция пройдет с 10 октября по 31 декабря 2024 года. Она добавила, что скидки не будут распространяться на проезд в Екатеринбургском метрополитене.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Госпожа Точилова отметила, что в ближайшие недели организация разместит таблички с qr-кодом для оплаты проезда в более 1,3 тыс. транспортных средствах. «Таблички будут располагаться на стеклах, за водителем, там, где пассажирам удобно платить»,— пояснила она. Мария Точилова добавила, что способ оплаты проезда через СБП заработает в Екатеринбурге, Талице, Ирбите и Ивделе.

Она напомнила, что стоимость проезда в общественном транспорте в Екатеринбурге составляла 20 руб. в 2012 году. «Скидку в 13 руб. мы предоставляем за наш счет, выпадающих доходов у перевозчиков не будет, они получат стоимость проезда по полной стоимости»,— заверила госпожа Точилова.

По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, около 90% поездок в городском общественном транспорте оплачивается безналичным способом. Мэр напомнил, что администрация города и АО «НСПК» за годы сотрудничества провели девять акций по внедрению безналичных платежей. «Это касалось оплаты проезда в общественном транспорте, детского и школьного питания, а также посещения ледового катка в парке Маяковского. В 2023 году совместно с АО "НСПК" проведено три акции, в рамках которых горожанам удалось сэкономить более 83 млн руб. С 1 сентября запущена акция по получению кэшбека в размере 20% при пополнении баланса на "Е-карте" или единой социальной карте "Уралочка" через СБП»,— сказал он.

Василий Алексеев

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