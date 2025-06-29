Сенат США одобрил законопроект Трампа о сокращении госрасходов

Законопроект президента США Дональда Трампа о сокращении федеральных расходов (The Big Beautiful Bill) прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Об этом сообщает NBC News.

Документ поддержал 51 законодатель. Против выступили 49 человек, в том числе двое от Республиканской партии. Еще четыре республиканца воздержались. Телеканал отмечает, что голосование 28 июня было отложено на несколько часов из-за разногласий внутри партий.

Теперь сенаторы могут предлагать неограниченное количество поправок к законопроекту. Затем состоится окончательное голосование. У республиканцев большинство голосов в Сенате (53 против 47). При этом неизвестно, получат ли они в итоге нужное количество голосов для принятия документа, пишет NBC News. После внесения изменений документ должен будет вернуться в палату представителей, которая одобрила законопроект в мае.

Миллиардер Илон Маск назвал законопроект «политическим самоубийством для США». В соцсети Х он привел результаты опроса, согласно которым более половины американцев считают, что проект повысит бюджетный дефицит страны. Ранее господин Маск назвал проект «отвратительной мерзостью» и призывал полностью его переделать.

Законопроект введет новые налоговые льготы на чаевые и сверхурочные, а также льготы для родителей несовершеннолетних. При этом предлагается отменить налоговые послабления для зеленой энергетики и сократить масштабы Medicaid (программы по оплате медицинских расходов для лиц с ограниченными доходами).

Подробности — в материале «Ъ» «Билль или не билль».

Елизавета Шмакова