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Производитель масла зашел в «Аркус»

ГК «Эфко» купила бизнес-центр в Москве под штаб-квартиру

AB Development продала бизнес-центр «Аркус IV» площадью 25 тыс. кв. м производителю продуктов питания ГК «Эфко». Консультанты оценивают сделку в 10–11 млрд руб. Первоначально компания рассматривала аренду или покупку офиса для своей штаб-квартиры до 8 тыс. кв. м, однако в итоге решила приобрести в собственность бизнес-центр побольше.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

О продаже бизнес-центра «Аркус IV» общей площадью около 25 тыс. кв. м на Ленинградском проспекте у станций метро ЦСКА и «Динамо» в Москве производителю продуктов питания ГК «Эфко» сообщили источники “Ъ” на рынке недвижимости. Девелопером объекта выступала AB Development Алексея Бланина и Кирилла Андросова. В ГК «Эфко» отказались от комментариев. В AB Development оперативно не ответили на запрос “Ъ”. Партнер консалтинговой NF Group Станислав Бибик оценивает объект в 10 млрд руб., гендиректор Remain Дмитрий Клапша — в 11,7 млрд руб.

ГК «Эфко» занимается переработкой масличных культур, оптовой торговлей пищевыми маслами и жирами. Крупный совладелец ГК — Валерий Кустов (34,4%). По данным СПАРК, выручка холдинга по итогам 2023 года выросла на 19,6% год к году, до 314,1 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 12,8%, до 3,9 млрд руб.

Сейчас в бизнес-центре «Аркус IV» в аренде находится 8 тыс. кв. м, в том числе у производителя продуктов питания Kraft Heinz и Cargill, поставщика шин и дисков «Пауэр Интернэшнл», автопроизводителя «Соллерс» и инвесткомпании Altera Capital. Новый владелец сохранит этих арендаторов, считают опрошенные “Ъ” консультанты рынка недвижимости. В таком случае сама ГК «Эфко» может занять в бизнес-центре 9 тыс. кв. м, учитывая, что офисная часть объекта составляет 17 тыс. кв. м.

Офис для своей штаб-квартиры «Эфко» ищет с 2024 года. В августе того же года исполнительный директор группы Сергей Иванов сообщал в своем Telegram-канале, что «Эфко» из производственного холдинга превращается в инвесткомпанию. «В нашей логике правильный офис в Москве — один из драйверов такой трансформации»,— заявлял топ-менеджер.

Текущий офис «Эфко» расположен в бизнес-центре Central City Tower на Овчинниковской набережной в Москве. По данным источников “Ъ”, холдинг давно подыскивал офис для своей штаб-квартиры: рассматривалась как аренда площадей, так и покупка. Компания изначально запрашивала площади до 8 тыс. кв. м, что втрое меньше приобретенного здания.

В случае расширения штата сотрудников компания сможет воспользоваться лишними площадями под свои нужды, отмечает директор по аренде департамента офисной недвижимости консалтинговой компании Nikoliers Виктория Гусева. По ее словам, покупка бизнес-центра вполне логична в условиях растущего спроса на такую недвижимость и ограниченного предложения. По итогам 2024 года доля вакантных офисов в Москве упала до исторически низких 3,8%, что, в свою очередь, спровоцировало рост арендных ставок на 14% год к году, подсчитала руководитель отдела инвестиций, рынков капитала и аналитики консалтинговой компании CORE.XP Ирина Ушакова.

1,1 триллиона рублей

составил объем инвестиций в коммерческую недвижимость в 2024 году, по данным NF Group.

Непрофильные компании стали чаще вкладываться в офисную недвижимость в 2024 году, констатирует Станислав Бибик. Такие покупатели используют офисы под собственные нужды и как надежный инвестиционный инструмент с высокой ликвидностью и долгосрочной доходностью, поясняет эксперт. По подсчетам Ирины Ушаковой, около 62% проданных офисных площадей приобретены конечными пользователями. За последнее время самые крупные сделки в этом сегмента — покупка в 2024 году РЖД почти всего небоскреба Moscow Towers в «Москва-Сити», а ЦБ — площадей в деловом комплексе Slava в районе Белорусского вокзала столицы.

София Мешкова, Александра Мерцалова

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