Подсолнечник повернулся внутрь

В первом квартале 2025 года Россия сократила экспорт растительных масел на 27% год к году, при этом наиболее выраженным спад оказался для подсолнечного масла. Рентабельность его экспорта стала отрицательной из-за роста стоимости подсолнечника на 66%, высоких пошлин и укрепления рубля. Как следствие, это вынуждает компании сокращать производство. Конъюнктура для рапсового масла складывается лучше: поставки за рубеж растут за счет введения Китаем стопроцентных пошлин на канадскую продукцию.

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Экспорт растительных масел из России в январе—марте 2025 года составил 1,46 млн тонн. Это на 27% меньше год к году, подсчитали в консалтинговом агентстве OleoScope. Поставки подсолнечного масла сократились на 38% год к году, до 909 тыс. тонн. Соевое потеряло 27%, до 154 тыс. тонн. Компенсировал общее снижение рост на 29% экспорта рапсового масла, до 391 тыс. тонн в январе—марте. В ГК «Благо» говорят, что в январе экспорт подсолнечного масла сократился на 7% год к году, в феврале — на 55%, в марте — на 47%. Падение прослеживается после роста. В сентябре—декабре 2024 года экспорт масла в целом вырос на 20% год к году, следует из данных OleoScope.

Падение экспорта растительных масел наблюдается из-за сокращения на 20% объемов переработки год к году, отмечают в OleoScope.

Спад связан с отрицательной маржой переработчиков из-за диспаритета закупочных цен на подсолнечник и экспортной выручки. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что рентабельность экспорта подсолнечного масла в феврале была на уровне минус 23%. Обычно значение находится в положительной зоне, составляя 5–7%, говорят в OleoScope.

Согласно «Совэкону», стоимость подсолнечника на внутреннем рынке в начале апреля составила 39,9 тыс. руб. за тонну. Год к году значение выросло на 66%, с начала сентября — на 27,2%. Внебиржевой экспортный индекс подсолнечного масла АО НТБ на начало апреля составил $1,16 тыс. за тонну. Год к году значение прибавило 48,2%, к сентябрю — 27,2%. Рост экспортных цен не смог компенсировать увеличение стоимости сырья, считает господин Мальцев. Он привел к увеличению пошлин, что также негативно сказалось на маржинальности экспортеров. На показатель повлияло и укрепление рубля.

Директор центра компетенций в АПК «Рексофт консалтинг» Андрей Кучеров обращает внимание на то, что производители подсолнечного масла готовились к ухудшению конъюнктуры: треть экспортного объема за 2024 год они вывезли в четвертом квартале. «Несовершенство механизма расчета пошлины привело к тому, что у производителей было "окно" для избыточного экспорта перед повышением»,— считает он. Это дополнительно подогрело спрос на подсолнечник в конце года.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко говорит, что подсолнечник на внутреннем рынке активно дорожал во второй половине года за счет роста спроса со стороны переработчиков. Но сейчас, по его словам, он начал снижаться.

Глава агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская не считает целесообразным связывать падение экспорта масла с увеличением цен на семечку. «Подсолнечник, рапс, соя всегда были высокомаржинальными культурами, они сложные в выращивании, но цены на них скачкообразные»,— поясняет она.

Госпожа Романовская отмечает, что цены на масличные в начале года всегда растут: многие фермеры и хозяйства реализуют урожай сразу после уборки, чтобы закупить сырье под следующий аграрный год. Но переработчики, напротив, не склонны формировать запасы: из-за высокой стоимости заемных средств они работают с объемами, которые закупают в моменте, поясняют в OleoScope.

Резкое падение рентабельности вынудило компании снизить объем производства: обычно на экспорт направляются две трети изготовленного в России растительного масла, говорит Михаил Мальцев. В пресс-службе «Эфко» пояснили, что ранее из-за отрицательной маржинальности была приостановлена деятельность двух маслоэкстракционных заводов компании в Краснодарском крае, Кропоткине и станице Тбилисская. Решение временное до благоприятных рыночных условий, отмечают в компании. Директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников констатирует, что разбалансировка рынка сделала экспорт для переработчиков неликвидным направлением. «Такого рода кризис отрасль переживает впервые за десять лет»,— говорит он.

В OleoScope считают, что экспорт подсолнечного масла продолжит сокращаться: пошлины и укрепление рубля снижают конкурентоспособность отечественного продукта.

Председатель совета директоров агрокорпорации «Био-Тон» Эдуард Зернин замечает, что на рынке также дефицит подсолнечника: запасов у аграриев практически не осталось. Эксперт ждет, что его стоимость до конца сезона будет стабильной: «Изменение цены может произойти разве только из-за резких валютных колебаний или коррекции мировых цен на подсолнечное масло».

Конъюнктура на рынке второго по важности рапсового масла лучше. Дефицита сырья на рынке нет, говорит господин Кучеров. А его экспорт активно растет за счет увеличения закупок со стороны Китая. В марте страна ввела стопроцентные пошлины на рапсовое масло и шрот из Канады, выступающей основным конкурентном России на этом рынке. «Если в Китае не будет расти собственное производство, можно ожидать дальнейшего роста спроса на российское рапсовое масло»,— считает господин Кучеров. Падение экспорта соевого масла в первом квартале было продиктовано сокращением объема закупок со стороны Индии. Но запасы в стране кончаются, замечают в OleoScope.

Александра Мерцалова