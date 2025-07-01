Неопределенность ухудшает макропрогнозы

Прошлогодний осторожный оптимизм экспертов по поводу перспектив мировой экономики в 2025 году сменился ожиданиями более медленного роста глобального ВВП и ускорения инфляции, следует из ежегодного отчета Банка международных расчетов (БМР; занимается в том числе поддержкой связей центробанков разных стран). Аналитики БМР ожидают, что глобальная экономика в 2025-м вырастет на 2,7%, а не на 3,2%, как прогнозировалось в июне 2024 года.

Особые опасения ожидаемо связаны с торговыми войнами, которые уже разрушают устоявшиеся торговые связи. Из представленных в отчете данных следует, что индекс торговой неопределенности в 2025 году поднимался до исторического максимума в 11,3 пункта (за ноль принято значение января 2000 года). В прошлый президентский срок Дональда Трампа этот показатель колебался вблизи 2,5 пункта. Выше этой отметки впервые он поднялся в конце прошлого года на фоне заявлений господина Трампа о его новой экономической политике.

Сейчас индикатор составляет 6,8 пункта. Его снижение с пикового значения может быть связано с активизацией переговоров США с торговыми партнерами. Тем не менее в БМР вслед за другими прогнозистами снизили прогноз роста американского ВВП: до 1,3% в этом году (прошлый — 1,8%) после увеличения на 2,8% в 2024-м (см. график).

Среди системных сложностей, которые будут сдерживать глобальный экономический рост в ближайшие годы, аналитики называют медленный рост производительности труда и старение населения. Отметим, эти риски уже признаны значительными, например, в Германии и Китае (см. “Ъ” от 29 марта 2024 года и 25 июня). В БМР отдельно отмечают, что в сочетании с повсеместным протекционизмом и продолжающейся фрагментацией торговли проблемы на рынках труда снижают устойчивость мировой экономики к потрясениям.

Центральным банкам в условиях общей неопределенности придется еще тщательнее анализировать данные при принятии решений о траектории ставок, полагают в Банке международных расчетов. Достижение инфляционных целей для регуляторов все прочнее увязывается с уровнем общественного доверия. От него, поясним, зависят, в частности, инфляционные ожидания (рост которых, как правило, разгоняет спрос, с этим сталкивается, например, Турция). Исследования показывают, что доверие граждан становится все более важным для центробанков развитых стран: об этом свидетельствует усложнение их коммуникации и вывод ее за прежние пределы отчетов о денежно-кредитной политике (см. “Ъ” от 17 июня).

Кристина Боровикова