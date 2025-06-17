Осторожно о сложном и важном

Эксперты Международного валютного фонда разработали автоматизированный инструмент для анализа коммуникации центральных банков с аудиториями по всему миру. Исследование публичных сообщений денежных регуляторов с 1884 по 2025 год показало, что их риторика усложняется, заметно различается между развитыми и развивающимися странами, зависит от ситуации в экономике, целей регулятора и аудитории, с которой они говорят. Авторы считают, что их инструмент станет источником практических решений: как центробанкам повышать прозрачность и доверие и точнее управлять ожиданиями рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jose Luis Magana / AP Фото: Jose Luis Magana / AP

В МВФ создали инструмент анализа коммуникации центральных банков с аудиториями. Для современной денежно-кредитной политики, формирования ожиданий рынка и влияния на экономические решения в концепции «управления ожиданиями» она критически важна, отмечают авторы работы «От текста к количественным выводам: LLM-анализ коммуникации Центрального банка».

Авторы объясняют, что в последние годы коммуникация центробанков вышла за пределы отчетов о денежно-кредитной политике, но способов ее изучения для принятия регуляторных решений нет. Благодаря развитию больших языковых моделей (LLM) авторы представили такой инструмент. Он анализирует коммуникации центральных банков по теме сообщений, аудитории, тональности и цели коммуникации регулятора во времени — являются ли сообщения перспективными или ретроспективными.

Анализ 75 тыс. документов 169 центральных банков с 1884 по 2025 год показал, что в центре коммуникаций центробанков из-за их мандата на ценовую стабильность остается денежно-кредитная политика. Однако акценты отличаются в зависимости от стадии развития экономик, целей центробанков и их аудитории. Например, развитые экономики в сообщениях используют перспективный компонент, то есть работу с ожиданиями и прогнозами по ставкам и торговым балансам, поскольку коммуникация играет решающую роль в стабилизации ожиданий. Развивающиеся и низкодоходные экономики чаще полагаются на ретроспективные нарративы.

Центральные банки регулируют ясность сообщений в зависимости от макроэкономических условий и институциональной среды. Например, прямота высказываний резко снижалась во время мирового финансового кризиса и COVID-19 из-за высокой неопределенности. Коммуникация намеренно выстраивается на основе разных сценариев, тогда как чрезмерно определенные сигналы могут подорвать доверие, если не реализуются. Вне кризисов прямота зависит от институциональных и денежных рамок: развитые и инфляционно-таргетирующие экономики демонстрируют меньшую прямолинейность, информируя о сценариях риска и поддерживая «динамическое» доверие. Развивающиеся и низкодоходные экономики предпочитают более явные и прямые заявления для стабилизации ожиданий.

Также центробанки склонны больше объяснять проводимую политику во время ее ужесточения и нормализации, особенно в развитых странах: ограничения требуют обоснования для укрепления доверия. В периоды смягчения политики объяснений меньше, как, например, при введении адаптивных мер в COVID-19. Склонность объяснять в среднем выше в странах с низким доходом и с фиксированным обменным курсом — вероятно, из-за слабого институционального доверия.

Еще одна градация — разный стиль коммуникации для разных аудиторий: широкой общественности — уверенные сигналы, с правительствами — риск-ориентированный тон, чтобы подчеркнуть уязвимости, с деловым и финансовым секторами —баланс того и другого, чтобы исключить неправильное толкование и не дестабилизировать рыночные настроения из-за избыточного оптимизма и пессимизма. Однако во время кризисов сообщения центробанков призваны успокоить финсектор и правительства, чтобы смягчить последствия кризиса. Общение с широкой общественностью, напротив, становится осторожнее — с акцентом на риски и неопределенности. Несмотря на циклические корректировки, общий подход остается стабильным на протяжении десятилетий.

По мнению авторов, разработка поможет центральным банкам оценить и скорректировать свои сообщения, сравнив с историческими тенденциями и передовой практикой, и эффективнее управлять ожиданиями.

Диана Галиева