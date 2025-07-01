За ай-ти по дружбе

За первое полугодие зарубежные компании подали заявок на регистрацию бизнеса в РФ почти вдвое больше, чем за весь 2024 год. Преимущественно это компании из сфер IT и телекоммуникаций. Среди стран лидируют Индия, Китай, Турция и страны Персидского залива. Спрос на российский рынок, по мнению консалтинговых компаний, обусловлен стремлением занять относительно свободные ниши. Российские компании прогнозируемо опасаются роста конкуренции и предупреждают о сложности адаптации зарубежного бизнеса к местному законодательству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gurinder Osan / AP Фото: Gurinder Osan / AP

“Ъ” ознакомился с данными исследования Kokoc Group, согласно которым число заявок на регистрацию бизнеса в России со стороны зарубежных компаний увеличилось почти вдвое. За первую половину 2025 года подано около 3 тыс. заявок, в то время как за весь 2024 год их насчитывали порядка 1650. Лидерами по числу заявок в компании называют Индию (более 1 тыс.), Китай (более 800) и Турцию (более 150). Кроме них регистрируют бизнес в России представители стран Африки и Персидского залива. Данные приводятся на основании исследования компаний, выступающих посредниками при регистрации иностранного бизнеса в РФ, с учетом данных ФНС.

В консалтинговой компании «ТеДо» тренд на рост регистрации бизнеса из-за рубежа подтверждают. «Наибольший рост запросов зафиксирован со стороны китайских клиентов. Порядка 9 тыс. компаний из Китая зарегистрированы в России на сегодняшний день. В основном это представители IT, технологий и инжиниринга»,— рассказала руководитель практики по работе с азиатскими клиентами «ТеДо» Наталья Возианова. При этом в компании отметили, что Индия и Турция «реже регистрируют бизнес». В ФНС РФ не ответили на запрос “Ъ”.

Эксперты Kokoc Group считают, что на рост влияют низкий уровень конкуренции и большой потребительский рынок.

Также, говорят аналитики, влияют спрос на локальные IT-решения, дефицит западного софта, активная цифровизация госуслуг и бизнеса. Так, в первую очередь компании регистрируют бизнес в сферах кибербезопасности, облачных платформ, финтеха, ИИ и индустриальных ERP/CRM-систем. Каждая страна развивает те направления, в которых исторически сильна (например, КНР — телеком и финтех, Индия — аутсорс и разработку ПО). Компании не просто регистрируют товарные знаки, а создают локальные представительства и партнерские схемы, чтобы работать под местными брендами.

Прошедший ЦИПР-2025 показал, что компании из дружественных стран заинтересовались рынком России, подтверждает гендиректор разработчика Fork-Tech Кристина Коваленко. В части IT-оборудования российский рынок практически свободен для китайских производителей, и здесь вопрос только в «позиции посредников». Ранее “Ъ” писал, что в 2024 году число заявок на регистрацию товарных знаков от иностранных компаний в России увеличилось на 18% по сравнению с 2021 годом (см. “Ъ” от 15 мая).

11,9 тысячи заявок на товарные знаки от иностранных компаний было подано в России в 2024 году, по данным «Онлайн Патента».

Другие участники IT-отрасли считают, что увеличение заявок свидетельствует о восстановлении делового интереса к российскому рынку. Однако «для технологических игроков риски — это рост конкуренции в отдельных нишах, возможный демпинг цен и отток специалистов, особенно в высокомаржинальных направлениях», отмечает коммерческий директор MD Audit (ГК Softline) Михаил Прышляк. В то же время приход новых игроков открывает возможности для партнерств, локальных интеграций и увеличения спроса на качественные IT-услуги, включая безопасность, DevOps и сопровождение, говорит он. Адаптация новых компаний создает спрос на российские сервисные команды и интеграторов, что дает им шанс выйти на уровень технологических партнеров, а не только подрядчиков, добавляет Михаил Прышляк.

С ним соглашается советник гендиректора Content AI Олег Сажин, отмечая, что для зарубежных компаний появятся «свои трудности» при выходе на российский рынок. Так, недоверие к новым зарубежным поставщикам от российских компаний может сохраниться еще на протяжении трех-пяти лет из-за «болезненного» ухода западных вендоров, отмечает эксперт. Кроме того, для многих заказчиков из госсектора обязательным требованием является использование только ПО из реестра отечественного софта Минцифры, напоминает он.

Варвара Полонская