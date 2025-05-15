Общеизвестность по заявкам

В 2024 году было подано 11,9 тыс. заявок на товарные знаки от иностранных компаний, на 18% больше, чем в 2021-м. Больше всего их поступает от компаний из сферы IT, таких как Nintendo, Qualcomm и Hitachi. Участники рынка считают, что таким образом производители перестраховываются от снятия юридической защиты с бренда, однако не исключают и возможности их возвращения на российский рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Количество заявок на регистрацию товарного знака от иностранных компаний в 2024 году превысило уровень 2021 года на 18%, говорится в исследовании ВТБ и компании «Онлайн Патент». Всего в 2024 году было подано 11,9 тыс. заявок, каждая десятая заявка относится к сфере IT и электроники. Одни из последних заявок на товарные знаки, поданные по мадридской системе, принадлежат японской Nintendo (игра Pokemon Rumble), производителю процессоров Qualcomm (товарный знак на новый бренд организации Dragonwing) и производителю техники Hitachi (товарный знак экскаваторов Zaxis). Во всех трех компаниях не ответили “Ъ”.

Мадридская система регистрации товарных знаков — это международный механизм, позволяющий зарегистрировать товарный знак сразу в нескольких странах через подачу одной заявки во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС). Заявитель подает документы через национальное ведомство (например, Роспатент в России) или напрямую в ВОИС, указывая страны, где нужна защита.

13 мая президент РФ Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия» заявил, что на него «выходят представители западного бизнеса с просьбой дать им возможность работать в стране» (см. “Ъ” от 14 мая).

В конце апреля стало известно, что американские Intel и Microsoft, а также южнокорейская LG зарегистрировали в РФ свои торговые марки. Однако прямой активности со стороны западных IT-компаний не наблюдается, говорит директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ, входит 1С, Т1, «Ланит» и др.) Николай Комлев. Впрочем, отмечает он, российские представители IT-бизнеса ожидают возвращения в РФ ведущих мировых брендов, особенно в части электроники. Речь может идти о защите интеллектуальной собственности иностранного бизнеса в РФ, говорит представитель дистрибутора OCS: «Если своевременно не продлевать права на торговые марки, ими могут воспользоваться конкуренты». Ранее Роспатент впервые снял защиту с иностранного бренда Ericsson и передал российскому производителю кондиционеров «Русклимат» (см. “Ъ” от 20 марта).

Собеседник “Ъ” среди производителей электроники подтверждает, что компании могут регистрировать новые товарные знаки на случай своего возвращения. «Чтобы не судиться и не иметь проблем с восстановлением прав на знак, ушедшие вендоры проходят перерегистрацию»,— рассказывает он.

Регистрация товарных знаков иностранными правообладателями активизировалась по нескольким причинам, добавляет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель: в 2025 году истекает трехлетний срок с момента начала СВО и ухода западных правообладателей из России, а значит, возникают формальные предпосылки для того, чтобы попытаться в судебном порядке досрочно прекратить правовую охрану их товарных знаков на территории РФ. «Ряд правообладателей из недружественных стран не теряют надежды вернуться на российский рынок, а значит, потребуется защита их исключительных прав на предлагаемые товары, а также механизмы борьбы с контрафактом и каналами неавторизованных поставок»,— говорит он.

Регистрация товарного знака в России обойдется дешевле, чем потенциальные потери при утрате контроля над брендом, особенно в сферах, где бренд работает на узнаваемость: электроника, FMCG, гейминг, добавляет управляющий партнер юридической фирмы Ation Law Полина Варфоломеева. В целом можно ожидать дальнейшего роста количества заявок от иностранных компаний, считает руководитель практики интеллектуальной собственности в ДРТ Юрий Халимовский: «Отсутствие внимания к своей интеллектуальной собственности может привести к ее потере, невосполнимой в перспективе».

Тимофей Корнев