Куда б айти работать

Иностранные компании возвращаются к практике рекрутинга российских IT-специалистов. По итогам 2024 года они наняли порядка 5 тыс. сотрудников, что в два раза больше, чем годом ранее. Среди наиболее активных работодателей, утверждают отечественные разработчики, китайские Huawei, Alibaba и Tencent, однако активизировались и европейские SAP, Delivery Hero и американские Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), Amazon, OpenAI. В Минцифры в курсе ситуации, но подчеркивают, что речь идет о частных случаях и массового характера они не носят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Иностранные компании в два раза увеличили наем российских IT-специалистов, рассказал “Ъ” директор консорциума «Базис» (объединяет 15 компаний—разработчиков ПО и электронного машиностроения) Арсений Брыкин. По его словам, за 2024 год в иностранные компании было трудоустроено «несколько тысяч» российских IT-сотрудников: «Теперь иностранные компании не только напрямую нанимают сотрудников в качестве фрилансеров. Часть найма происходит через договоры оказания услуг, когда коллективы российских инженеров фактически работают над задачами зарубежных вендоров, не меняя своей юрисдикции».

В прошлом году в иностранные компании было трудоустроено порядка 5 тыс. российских высококвалифицированных IT-кадров против 2,5 тыс. в 2023 году, подтверждает директор по развитию ИИ и web-технологий компании Artezio Сергей Матусевич. Он добавляет, что особенно активизировались компании из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а доминирующими среди них он называет китайские Huawei, Alibaba и Tencent. Спрос на российские IT-кадры вырос и со стороны ОАЭ, особенно в финтех-сегменте, а также есть рост со стороны индийских IT-аутсорсеров, продолжает господин Матусевич. Он уточняет, что сотрудников нанимают в иностранные юрлица.

За прошлый год рост найма российских специалистов увеличился с 1,5–2 тыс. человек в 2023 году до 3–5 тыс., оценивает директор по развитию HRM-платформы K-Team (ГК «Корус Консалтинг») Антон Бобров. При этом среди лидеров по «хантингу» в европейские компании он называет компании SAP, Delivery Hero, Zalando. «Не менее активны американские фирмы: Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена — Ъ), Amazon, OpenAI — они нанимают напрямую или через филиалы в Армении, Грузии, Сербии»,— подчеркивает он.

Глобальные офисы Huawei, Alibaba, Tencent, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), Amazon, OpenAI, SAP, Delivery Hero, Zalando не ответили на запрос “Ъ”.

«Указанная ситуация не носит массовый характер. Минцифры в курсе про отдельные случаи, при этом в целом по отрасли мы видим устойчивый рост численности сотрудников. По итогам 2024 года их количество почти достигло 1 млн человек»,— сказали “Ъ” в министерстве.

Количество запросов со стороны китайских компаний по поиску IT-специалистов в РФ за год увеличилось в четыре раза, рассказал “Ъ” председатель общероссийской общественной организации «Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей» Виталий Манкевич. Однако из них, по его оценке, удалось трудоустроить всего 200 человек. «Стоит отметить, что их берут исключительно для решения задач ведения бизнеса в России и без переезда в Китай»,— уверяет он, добавляя, что в Китае и так большая конкуренция среди IT-специалистов. Рост спроса на российских специалистов господин Манкевич объясняет растущей активностью китайских компаний в РФ. «Нынешний тренд не будет долгосрочным, скорее всего, такой рост связан с низкой базой, и, набрав нужное количество, иностранные компании перестанут нанимать российских IT-специалистов»,— считает он.

Активный «хантинг» российских кадров происходит в том числе из-за привлекательности зарплаты в валюте, восстановления IT-рынка в Азии и англоязычных странах, говорит гендиректор компании «ВижнСервис» Вера Краевская: «У многих российских компаний нет ресурсов соревноваться в зарплатах с зарубежными игроками».

«В условиях глобального дефицита IT-кадров российские специалисты остаются привлекательными — у них сильная математическая база, высокая способность решать сложные задачи с ограниченными ресурсами, и они по-прежнему дешевле западных коллег, особенно в долларовом эквиваленте»,— объясняет господин Матусевич.

Он подчеркивает, что главной проблемой остается «качественная» утечка кадров: «Уходят в первую очередь специалисты экспертного уровня, архитекторы, руководители проектов, те, кто определяет направление технологического развития».

Тимофей Корнев