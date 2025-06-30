Пассажиры доплачивают за комфорт

Россияне стали чаще пользоваться бизнес-залами в аэропортах. Количество заказов этой услуги выросло на 30% по сравнению с прошлым годом, пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование финансового маркетплейса «Выберу.ру». Также вдвое увеличилось число бронирований комфортных мест в самолете. А спрос на специальное питание на борту поднялся почти на 20%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

С чем связана такая тенденция? Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с гендиректором агентства «Авиапорт» Олегом Пантелеевым: «Потребители постепенно заказывают все больше дополнительных услуг. На первых строках различные багажные опции, но также востребован и выбор места, и улучшение условий ожидания в аэропортах. Конечно, развитие агрегаторов, которые предлагают доступ в бизнес-залы по всему миру, и интеграция этих сервисов в различные мобильные приложения в формате API повышают удобство приобретения дополнительных услуг.

Кроме того, сейчас ряд сервисов предлагает доступ в бизнес-зал по стоимости 2-2,5 тыс. руб., в то время как сами аэропорты доступ в те же самые залы продают в полтора-два раза дороже. Количество приобретаемых дополнительных услуг растет с 2018-2019 годов, и эта тенденция сохраняется. Ведущие мировые перевозчики до половины выручки получают именно от таких продаж. Российские авиакомпании в этом плане редко доходят до четверти от выручки».

Россияне стали чаще пользоваться дополнительными сервисами в аэропортах, в том числе из-за проблем с логистикой, говорит вице-президент Российского Союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, прежде всего это касается заграничных поездок: «Путешествия теперь часто связаны с долгим ожиданием пересадочных рейсов. Конечно, бизнес-зал стал более популярен. Это возможность комфортно провести время, принять душ, поесть, отдохнуть перед следующим полетом. Этот продукт можно покупать самостоятельно, и он есть во многих банковских пакетах, когда за размещение средств или обороты по счету банк дает количество бесплатных проходов в месяц или в год.

Можно просто скачать приложение и оплатить доступ в рублях, карты российских банков за границей не работают, но платежи адаптируются благодаря российским приложениям. Опять-таки места повышенной комфортности у аварийного выхода с увеличенным расстоянием для ног на дальних перелетах важны путешественникам. А с учетом того, что авиакомпании сократили питание или вообще не предлагают его по умолчанию, можно заранее забронировать тип питания и оплатить его».

Прежде “Ъ FM” рассказывал, что россияне стали чаще покупать билеты бизнес-класса. По сравнению с прошлым годом на внутренних рейсах спрос вырос на 2%, на международных на 6%. Больше всего бизнес-классом пользуются при перелетах из России в Китай.

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Никита Путятин