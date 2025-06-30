«Сургутнефтегаз» выплатит дивиденды за 2024 год

Акционеры ПАО «Сургутнефтегаз» (MOEX: SNGS) утвердили дивиденды за 2024 год в размере 8,50 руб. за привилегированную акцию и 0,9 руб. за обыкновенную акцию. Это следует из отчета компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 17 июля.

За 2023 год выплата дивидендов на привилегированную акцию компании составляла 12,29 руб., на обыкновенную — 0,85 руб.

Согласно финансовым результатам по РСБУ, опубликованным компанией, их чистая прибыль за 2024 год снизилась на 30% по сравнению с 2023 годом и составила 923,3 млрд руб.

«Сургутнефтегаз» является одной из компаний, которые после введения санкций в 2022 году начали выплачивать акционерам высокие дивиденды. Это связано с новыми преимуществами, которые она получила в условиях кризиса. Часть российских компаний, в числе которых «Газпром», «Норникель», «Магнит», НМЛК и компания «Яковлев» от дивидендов отказались вовсе.

Подробнее о том, почему крупные компании воздерживаются от выплат акционерам,— в материале «Дивиденды уходят в отказ».