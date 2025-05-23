Дивиденды уходят в отказ

Пять крупных российских компаний отказались от дивидендов в один день. Среди них — «Газпром», «Норникель», «Магнит», НМЛК и компания «Яковлев». При этом первая не выплачивает дивиденды третий год подряд. Окончательное решение акционеры корпорации примут на общем собрании 26 июня. По итогам торгового дня 22 мая котировки «Газпрома» упали примерно на 4%, до 130 руб. 87 коп. 23-го числа бумаги показали незначительный рост. В «Норникеле» объяснили решение об отказе от выплат желанием сохранить финансовую устойчивость и высокую кредитоспособность. В конце торгов акции предприятия упали на 0,5%, на следующий день снижение продолжилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Отказ от дивидендов объясняется тенденциями в российской экономике, считает директор по стратегическому развитию инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин: «Финансовый поток компаний переходит от платежей акционерам к платежам банкам и облигациям, выплатам по долгам. Займы стали очень дорогими. Чтобы удерживать денежный поток в каком-то положительном или нейтральном русле, нужно отказываться от прочих траншей, в том числе акционерам. Тенденция изменится только тогда, когда будет понижена ключевая ставка.

Нельзя сказать, что бизнес остановился, просто его ведение стало более сложным. И акционеры сейчас экономят на себе.

И государство начинает где-то себе отказывать в дополнительных платежах. Я думаю, что эта практика вернется очень быстро. У нас государство живет не только на налоги и на акцизы, но и на дивиденды тоже. Крупнейшие предприятия, включая "Газпром", являются госкомпаниями. В таких выплатах государство заинтересовано, и оно многократно нам это доказывало. Собственно, можно быть акционером госкомпании и, в общем, ты не то чтобы получаешь прирост в стоимости, но по дивидендам у тебя все в порядке. То, что мы сейчас наблюдаем, — это не норма для российского рынка и для российской экономики».

«Магнит», в свою очередь, не обосновал отказ от выплат акционерам. При этом аналитики считают, что так компания сохраняет нейтралитет на рынке. С 22 мая бумаги ритейлера дешевеют. НЛМК год к году снизил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности на 42%, до 121 млрд руб., говорится в отчете. К 23 мая стоимость акций предприятия опустилась до 116,5 руб. «Яковлев» направит 95% чистой прибыли на покрытие прошлых убытков. Все эти решения ожидаемы, считает директор отдела финансовых рынков агентства «Интерфакс» Виктор Коновалов: «Это результат санкций. У многих предприятий есть проблемы с доходом, и дивиденды не выплачиваются не первый год. Просто тут совпало, что в один день прошли советы директоров крупных компаний. Сюрпризом стало решение ВТБ, потому что не ждали, а он объявил о дивидендах. По остальным игрокам и по рынку в целом же никто их и не прогнозировал.

Все финансовые отчеты были опубликованы уже до этого. То есть итоги прошлого года по МСФО, по РСБУ всем известны. Действительно была такая натянутая небольшая интрига в отношении итогов заседания совета директоров "Газпрома", поскольку его отчетность вышла лучше ожиданий. И после того, как ВТБ неожиданно порадовал рынок, у некоторых участников появилась слабая надежда, а вдруг корпорация тоже пойдет по этому пути и объявит о дивидендах. Но не случилось. Может быть, по итогам первого полугодия или по итогам 2025-го вернутся к их выплате».

По данным экспертов Финансового университета, после введения санкций против компаний в 2022 году дивидендная политика на рынке сильно изменилась. Часть предприятий вообще отказались от выплат. Другие, напротив, в условиях кризиса получили высокую прибыль за счет новых преимуществ в своих отраслях и начали выплачивать акционерам высокие дивиденды. Среди таких — «Сбер», ЛУКОЙЛ и «Сургутнефтегаз».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Леонид Пастернак