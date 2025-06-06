«Сургутнефтегаз» получил 439 млрд руб. убытка по РСБУ

«Сургутнефтегаз» (MOEX: SNGS), входящий в пятерку крупнейших нефтегазовых компаний России, представил финансовую отчетность по РСБУ за первый квартал 2025 года. Чистый убыток составил 439,7 млрд руб. против прибыли 268,5 млрд руб. годом ранее, следует из отчета. Большинство других финансовых показателей компания не раскрыла.

«Сургутнефтегаз» также опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 2024 год. Чистая прибыль снизилась на 30% по сравнению с 2023 годом и составила 923,3 млрд руб. Доналоговая прибыль сократилась с 1,6 трлн до 1,37 трлн руб.

«Сургутнефтегаз» более двух лет не раскрывает некоторые показатели, которые позволяют подсчитать его ликвидные активы. «Кубышку» компании составляют валютные депозиты, которые копятся более десяти лет. Их размер определяется по сумме краткосрочных финансовых вложений, денежных средств и долгосрочных депозитов.

В мае совет директоров «Сургутнефтегаза» рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год по 0,9 руб. на обыкновенную акцию и 8,5 руб. на привилегированную. Датой, на которую будут определены имеющие право на получение дивидендов лица, станет 17 июля. Окончательное решение по выплатам, как ожидается, будет принято на годовом собрании акционеров 27 июня.