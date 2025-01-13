Группа МГКЛ за год увеличила выручку до рекордных 8,5 млрд рублей

По итогам 2024 года выручка группы МГКЛ, материнской компании «Мосгорломбарда», выросла в 3,9 раза в годовом выражении, до 8,5 млрд руб. Это стало рекордной суммой за все время работы группы, говорится в ее пресс-релизе.

Количество розничных клиентов МГКЛ выросло на 12%, превысив 227 тыс. человек. Общий портфель залоговых займов по ломбардному направлению и товаров в ресейле увеличился на 73%, превысив 2 млрд руб.

Гендиректор МГКЛ Алексей Лазутин объяснил рекордную выручку в том числе развитием ресейла и оптового направления, а также расширением розничной сети. Он уточнил, что за первый год в статусе публичной компании акционерная база группы выросла в четыре раза и насчитывает более 13 тыс. акционеров.

В декабре 2023 года МГКЛ провела IPO. В ходе размещения акций компания привлекла порядка 303 млн руб., ее капитализация составила 3,17 млрд руб. Совет директоров МГКЛ рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года по 8 коп. за акцию.

Подробности — в материале «Ъ» «Возвращаясь к размещенному».