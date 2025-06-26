МИД Армении назвал условие для дальнейшей работы с ОДКБ

Армения примет окончательное решение по членству в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если партнеры, включая Россию, не сделают политических заявлений относительно действий Азербайджана на армянской территории. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян.

«Мы не только намекаем на ОДКБ, но и прямым текстом говорим, что долго так оставаться не может. Ведь если партнеры по ОДКБ, включая Российскую Федерацию, не сделают политических заявлений, о которых говорили много лет назад после нападения на суверенные территории Республики Армения, то Армения примет окончательные решения»,— заявил Ваан Костанян журналистам (цитата по Armenpress). «Республика Армения, будучи суверенным государством, сама решает, когда следует предпринять тот или иной шаг»,— подчеркнул он.

В феврале 2024 года Армения сообщила о заморозке членства страны в ОДКБ, поскольку члены организации, по утверждению Еревана, не выполняют обязательств и не признают свою зону ответственности. Еще задолго до этого армянская сторона утверждала, что, когда боевые действия между Азербайджаном и Арменией затронули суверенную территорию последней, как это было в 2022 году в районе города Джермука, альянс не предпринял решительных шагов по защите союзника.

Обострились отношения Еревана с ОДКБ и после событий в сентябре 2023 года: тогда в результате азербайджанской военной операции Азербайджан получил полный контроль над Нагорным Карабахом. Владимир Путин подчеркивал, что с юридической точки зрения речь не шла о военной агрессии в отношении члена ОДКБ, поскольку Армения не признала Нагорный Карабах, поэтому союзники не стали вмешиваться в ситуацию.

Лусине Баласян