Правительство подсмотрит за кошками и собаками

В России может быть введено госрегулирование разведения животных на продажу, прежде всего собак и кошек. Соответствующий законопроект подготовил депутат Владимир Бурматов (ЕР) — как он утверждает, для борьбы с «квартирными питомниками» и недобросовестными заводчиками-«разведенцами». Опрошенные “Ъ” зоозащитники и владельцы питомников поддерживают инициативу, но полагают, что справиться с теневым рынком домашних животных будет непросто даже при законодательном регулировании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Заместитель главы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов подготовил поправки (есть в распоряжении “Ъ”) к федеральному закону «Об ответственном обращении с животными». Господин Бурматов предлагает наделить правительство правом «устанавливать требования к разведению животных, условиям их содержания и маркированию», а также установить «перечень случаев, при которых допускается реализация потомства животных, и порядок их реализации». «Достоянием СМИ регулярно становятся факты содержания в квартирах и частных домах десятков животных, которых бесконтрольно разводят в коммерческих целях, что, с одной стороны, является жестоким обращением с животными, а с другой — представляет собой проблему для других жильцов, вынужденных мириться с таким соседством»,— говорится в пояснительной записке к документу. Там же депутат напоминает про поручение президента регламентировать деятельности по содержанию и разведению домашних и диких животных. Поручение было дано 15 мая 2021 года, ответственным за его реализацию назначили Минприроды, однако оно до сих пор не выполнено, говорит законодатель.

В разговоре с “Ъ” господин Бурматов уточнил, что его законопроект регулирует вопрос разведения именно «непродуктивных животных», то есть не связанных с сельскохозяйственными целями. «В основном речь, конечно, о собаках и кошках»,— пояснил депутат. Отсутствие государственного контроля в этой области «приводит к жестокому обращению с животными, эпидемиям заболеваний, передающихся в том числе человеку, и деструктивным последствиям для потомства в целом», уверен господин Бурматов.

В пресс-службе Минприроды не ответили на запрос “Ъ” об отношении к инициативе. Однако господин Бурматов заверил, что ведомство знает про законопроект и «одобряет его». Более того, депутат рассказал, что Минприроды несколько раз пыталось реализовать поручение президента, однако процесс стопорился, потому что в ведомстве «пытались создать очень громоздкий и многоэтажный законопроект и учесть очень много нюансов», которых в федеральном законе, по мнению Владимира Бурматова, быть и не должно. «Предлагаемый текст поправок очень мобильный. Потом его получится наполнить подзаконными актами, учитывающими практику профессиональных кинологов и потребности сферы, там и будут все детали»,— заключил депутат.

Директор центра помощи бездомным животным «Беригиня» Ольга Келли подтверждает, что в России существует «черный рынок "разведенцев"», которые поставляют тысячи якобы породистых животных. «Это бум издевательства над животными, поскольку у "разведенцев" не соблюдаются даже элементарные санитарные и ветеринарные требования. Не говоря уже о науке племенного разведения,— говорит эксперт.— Более того, это приводит к порочному кругу. Потому что покупатели думают: "А почему бы нам самим не осуществить вязку, чтобы продавать породистых котят или щенков?". Но они забывают о генетических мутациях, которые возникают в процессе таких бездумных вязок».

Отсутствие государственного контроля порождает безответственный подход к разведению, согласен президент кинологического центра DogSelf Виталий Никифоров. «В результате появляются больные животные или не подходящие под стандарты пород. Их могут просто выбросить,— сетует эксперт.— Поэтому все кинологическое сообщество уже очень давно выступает не просто за установку требований к разведению собак, но и за их обязательную регистрацию. Тут должно быть по аналогии с автомобилями: есть конкретное животное, есть его владелец, есть его ответственность». «У нас в центр за последнюю неделю поступили два мейнкуна, сфинкс — все в тяжелом состоянии найдены на улице. И невозможно определить владельцев, заводчиков, так как животные не чипированы. Нет ни клейма, ни иной идентификации»,— возмущается госпожа Келли.

Избавиться от «серых» заводчиков даже при законодательном регулировании будет очень непросто, предупреждает владелец питомника французских бульдогов «Налс Виста Визард» Наталья Кириллова. Дело в том, что на их «продукцию» есть реальный спрос. «У людей в голове почему-то есть стереотип, что документы на животных стоят бешеных денег. Поэтому, мол, гораздо выгоднее приобрести питомца без них,— объясняет разводчик.— Хотя на деле это говорит лишь о халатности продавца — и полном отсутствии гарантий и ответственности за продаваемое животное». Госпожа Кириллова заявила, что принятие поправок никак не скажется на работе ответственных питомников, потому что они и так регистрируют своих животных. По ее словам, сообщество профессиональных заводчиков поддержит такую инициативу.

Господин Бурматов рассказал “Ъ”, что сейчас законопроект «находится в кабмине». «В случае положительного ответа, на который есть все основания рассчитывать» депутат внесет его на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессию.

Полина Ячменникова