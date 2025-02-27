Борьба с одичалыми

В четверг, 27 февраля депутаты Госдумы обсудили, как эффективнее защитить граждан от нападений бездомных собак. Первый зампред экологического комитета Госдумы Владимир Бурматов (ЕР) предложил начать с ужесточения законодательства, регулирующего содержание домашних питомцев. Он указал, что большинство уличных собак были когда-то выброшены безответственными хозяевами. Но других парламентариев больше интересовали уже одичавшие животные. Депутаты решили зафиксировать в законе обязанность региональных властей содержать собаку после отлова не менее 30 дней с последующей возможностью «умерщвления», если ее никто не захочет приютить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание рабочей группы под руководством председателя комитета ГД России по защите семьи, вопросов отцовства, материнства и детства Нины Останиной (в центре) (27 февраля 2025 года)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Заседание рабочей группы под руководством председателя комитета ГД России по защите семьи, вопросов отцовства, материнства и детства Нины Останиной (в центре) (27 февраля 2025 года)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В четверг, 27 февраля, в Госдуме прошло первое заседание рабочей группы «по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных». Напомним, накануне Вячеслав Володин поручил депутатам во главе с председателем комитета по защите семьи Ниной Останиной (КПРФ) подготовить к 3 марта «законодательную инициативу по усилению защиты граждан от нападений бродячих собак» (см. “Ъ” от 27 февраля).

После принятия в 2018 году ФЗ-498 «Об ответственном обращении с животными» региональным властям предписали действовать с бездомными особями по системе ОСВВ — отлов-стерилизация-вакцинация-возврат в среду. Последний пункт вариативен: животное может остаться в приюте до конца жизни. В 2023 году в закон внесли поправки — ОСВВ перестала быть обязательной, «если иное установлено» региональным законодательством. После этого в Якутии и Бурятии разрешили умерщвление безнадзорных животных. Однако зоозащитники оспорили эти нормы — они указали, что 17-я статья того же закона декларирует «гуманное отношение к животным без владельцев» и «предотвращение нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания». В итоге законы, принятые в Якутии и Бурятии, были отменены в судебном порядке.

С 2018 года каждый регион может разработать собственные нормы по обращению с домашними животными. Однако «эффективно» этим правом воспользовались всего «около 20 регионов», посетовал первый зампред экологического комитета Госдумы Владимир Бурматов (ЕР). Он предложил уже на федеральном уровне зафиксировать принципы обращения с домашними животными и ужесточить штрафы для их владельцев. «Нужна новая отдельная статья, предусматривающая обязательный учет, идентификацию и регистрацию животных, а также контроль за их разведением»,— заявил депутат. Господин Бурматов настаивает, что большинство бездомных животных — выкинутые хозяевами питомцы и их потомство. Более того, по словам парламентария, нападения и «покусы» нередко совершают домашние собаки, гуляющие без хозяев.

Также господин Бурматов предлагает внести в УК РФ поправки, предусматривающие наказание до трех лет за «причинение смерти по неосторожности» для владельцев питомцев, убивших человека.

За несоблюдение требований по содержанию животных (в первую очередь за самовыгул) депутат предлагает штрафовать уже на 50 тыс. руб. (сейчас штраф составляет от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.).

Однако остальные депутаты сконцентрировались на уже бездомных животных. «Если бесхозная собака находится на улице, ее нужно отловить. 30 дней подержать в приюте на случай, если объявится хозяин, а потом утилизировать»,— предложил Бийсултан Хамзаев (ЕР). Михаил Матвеев (КПРФ) заявил, что в первую очередь нужно избавиться от возможности возвращать отловленное животное обратно на улицу: «Почему мы решили, что после стерилизации и вакцинации оно перестало быть агрессивным?»

Депутат не исключил возможности умерщвления животного, если у региона нет возможности содержать его в приюте.

Позицию поддержала Нина Останина, и это стало основным предложением, которое рабочая группа намерена вынести на обсуждение на Совет Госдумы. Если его одобрят, в законе запишут обязательство региональных властей содержать собаку после отлова не менее 30 дней у волонтеров или в приюте и обеспечивать достаточное информирование граждан для поиска хозяев или новых владельцев. Право на усыпление должно оставаться, отметила Нина Останина, но добавила, что «реализация таких мер должна быть осторожной и надо все просчитать».

Специалист Ассоциации «Благополучие животных» по взаимодействию с органами власти Анна Фельдман утверждает, что система ОСВВ научно доказала свою эффективность: «Покусы от таких собак — статистическая погрешность. Но главное, что это сокращает популяцию бездомных животных». Умерщвление бездомных собак эксперт называет неэффективным: «Это запускает бесконечный процесс их убийства, при этом общую численность это не сократит. Большинство животных на улицах сейчас — это владельческие выкинутые особи или их потомство. Пока не будет контроля за домашними питомцами, покусы и нападения будут продолжаться». Госпожа Фельдман отмечает, что у Госдумы и правительства, как правило, разные позиции по вопросу законодательства о животных, поэтому депутатские инициативы часто стопорятся на этапе отзывов исполнительной власти и «ничего не меняется».

Полина Ячменникова