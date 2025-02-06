Перепись домашних животных

Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга намерены обязать владельцев всех домашних животных регистрировать питомцев в едином российском реестре. Инициатива, уточняют авторы, не касается «хомячков и черепашек», речь идет прежде всего о собаках. Подлежат ли регистрации кошки и другие виды питомцев, решит федеральное правительство. Петербургские парламентарии уверены, что разработанные ими поправки к федеральному законодательству будут способствовать более ответственному обращению с животными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В заксобрании Санкт-Петербурга на заседании 5 февраля в первом чтении одобрен проект федеральной инициативы об обязательной маркировке домашних животных и их регистрации в едином реестре домашних животных. Предполагается, что всероссийская информационная система будет содержать сведения о питомцах и их владельцах.

Авторы идеи предлагают скорректировать нормы закона «Об ответственном обращении с животными» и «О ветеринарии». Обязанность ведения реестра и определение порядка и сроков регистрации, согласно документу, будут возложены на правительство РФ. Закон, в случае его принятия Госдумой, вступит в силу 1 января 2026 года.

«Мы получили большое количество обращений от граждан по поводу регистрации собак,— выступая в заксобрании, объяснил депутат от фракции "Единой России" Алексей Макаров.— В обращениях жители указывали, что регистрация и чипирование собак позволят упростить поиск потерявшегося питомца или привлечь к ответственности нерадивого владельца, нарушающего правила содержания домашних животных». Таким образом, предполагаемые коррективы будут способствовать более ответственному отношению к животным. Авторы инициативы уточняют, что система обязательной регистрации в первую очередь направлена на собак. Кошек они не упоминали, хотя по смыслу законопроекта регистрации и чипированию должны подлежать и они. «Мы не предлагаем регистрировать хомячков и черепашек,— предупредил господин Макаров.— Правительство на федеральном уровне определит, кого регистрировать». При этом процедура для граждан должна быть бесплатной.

Идея обязательной маркировки домашних животных не нова. Так, в 2017 году соответствующие поправки предлагал принять Минсельхоз, но инициатива не была одобрена. В 2022 году был принят закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных и служебных животных — крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, ослов и т. д. В 2023 году с похожей инициативой в Госдуму вышел Курултай Башкирии — законопроект был отклонен. Предложение маркировать животных исходило и от депутатов Оренбургской области.

Отметим, ввести обязательную регистрацию животных власти субъектов РФ могут самостоятельно на региональном уровне. Более того, подобная маркировка уже введена более чем в двух десятках регионов. С 1 января 2025 года закон об обязательной регистрации собак начал действовать в Ленинградской области: идентифицировать четвероногих будут по фотографии, при этом наличие чипа не обязательно.

Надежда Ярмула, Санкт-Петербург