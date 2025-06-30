Перевооружение от успехов

«Единая Россия» (ЕР) накануне нового федерального избирательного цикла продолжит наращивать темпы работы «на земле». Такие установки партийные руководители обнародовали 27 июня на Форуме муниципальных депутатов ЕР в Доме правительства Московской области. Но все же предупредили соратников, что в случае желанной победы в СВО думская кампания-2026 станет для партии непростой, поскольку люди выскажут ей все накопившиеся за последнее время претензии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В приветственном слове к подмосковным депутатам секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев сжато представил ключевые партийные тезисы и задачи на сегодня. Главная установка — «по-хорошему перетряхнуть» работу «на земле» — сохраняется, следовало из его слов. В «год первичных отделений» (2024-й) и «год муниципального депутата» (2025-й) руководство провело ревизию этих институтов, на очереди же с большой долей вероятности «год региональных исполкомов», чтобы «"земля" была покрыта полноценно», пояснил господин Якушев.

В числе конкретных целевых показателей он назвал задачи, которые партия впервые поставила перед структурой своих сторонников и подшефной «Молодой гвардией». Первые к концу года должны прирасти на 90 тыс. человек (сейчас — 900 тыс.) и привести в партию 40 тыс. членов, вторые — интегрировать в ЕР 50 тыс. членов, а также активизировать работу с вузами, предприятиями и колледжами, заключив не менее 100 соглашений о сотрудничестве с крупными партнерами.

Меняться, по словам секретаря генсовета, должно и позиционирование ЕР. «"Партия чиновников", в 2011 году — "жуликов, воров" и так далее…— хмурясь, цитировал недругов единоросс.— А вот это статистика: на предварительном голосовании победили только 28% действующих депутатов». Большинство же (31%) составили представители бизнеса, подчеркнул политик. Сами праймериз тоже ждут изменения «если не в 2026-м, то в 2027-м уж точно», пообещал Владимир Якушев: отказываться от процедуры не следует, но нужно ее «упрощать, делать более понятной для граждан».

В политической гонке у единороссов хорошие текущие позиции, заверил «младших товарищей» замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев. Но выборы в Думу-2026 могут стать непростыми, ведь достижение всех целей и победа в СВО будут означать, что существующее «объединение вокруг флага, естественно, ослабнет», разъяснил он: «А значит, на первый план вновь выйдет довоенная повестка с нерешенными проблемами, скандалами, спорами, выяснениями, у кого какая дача». За пять лет «непрерывного стресса» (начиная с пандемии) у многих накопилась «обида на власть», признал депутат, и лучший способ продемонстрировать ее — «проголосовать против партии, которую СМИ называют партией власти». Соответственно, изменится и поведение пассивных ныне оппонентов, которым останется только «обрушиться на нас с критикой» и показать, что «они отличаются от нас и лучше, чем мы», предупредил господин Исаев. Единороссам же придется убеждать избирателей, что ЕР «нет альтернативы в качестве правящей партии».

На весь «стандартный набор» обвинений в адрес ЕР (партия без идеологии в тени рейтинга президента, выступающая против демократии и использующая административный ресурс) «у нас есть ответы», настаивал Андрей Исаев. Более того, партия большинства, единственная из существующих, располагает «непротиворечивой идеологией» и выражает интересы «русской цивилизации как целого». «Если мы выиграем — выиграют все»,— уверен единоросс. Оппонентам же, традиционно жалующимся на давление, следует напомнить, что как раз на уровне местного самоуправления ЕР выставляет кандидатов на 97% мандатов, тогда как идущая следом КПРФ — лишь на 17%, указал депутат: «Можно вспомнить анекдот про человека, который жаловался Богу, что сосед выигрывает в лотерею, а сам он нет. Да ты хотя бы купи билет! То есть выдвиньте хотя бы кандидатов повсеместно!..»

Позже на закрытой лекции для активистов господин Исаев неожиданно признался, что «Единая Россия», может, была бы и не против уйти «в оппозицию и поправить перышки». Но присущая ей высокая ответственность перед цивилизацией, страной и народом не дает ей этого сделать, успокоил он соратников.

Григорий Лейба