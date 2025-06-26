Молодым везде у нас Россия

«Единая Россия» планирует активизировать работу с молодежью через ячейки подшефной «Молодой гвардии» в университетах. Об этом на заседании генсовета партии 26 июня заявил его секретарь Владимир Якушев. Единороссы рассчитывают на ударную работу своих активистов в традиционно нелояльной для партии среде, при этом спрашивать с «молодежки», учитывая трудновыполнимый целевой показатель, будут по-взрослому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание генсовета партии «Единая Россия»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Заседание генсовета партии «Единая Россия»

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На сегодняшний день «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) имеет не менее 180 ячеек в российских университетах. При этом организация подписала соглашения о сотрудничестве уже с 320 вузами, сообщил на заседании Владимир Якушев: «Главное, чтобы они не остались на бумаге». «Активничать» в вузах МГЕР начинает не ради «присутствия для статистики», подчеркнул единоросс, а для «активной работы со студентами». «Мы знаем, что у нас там с вами не очень активная поддержка, поэтому рассчитываю, что вы нам дадите результат»,— заявил секретарь генсовета, обращаясь к главе МГЕР Антону Демидову.

Подготовлены для этой работы и показатели эффективности: за год «Единая Россия» должна прирасти на 50 тыс. членов именно за счет рекрутинга из рядов «молодежки».

МГЕР определила эту планку самостоятельно в ходе совещаний с руководством, пояснили “Ъ” в партии.

Напомним, темпы экспансии в отечественные вузы единороссы наращивают с 2024 года. Формально деятельность политических партий в государственных учреждениях запрещена, однако МГЕР зарегистрирована как межрегиональная общественная организация, поэтому действующее ограничение на нее не распространяется.

Теперь «молодежка» вовлекается в общую работу единороссов по расширению рядов членов и сторонников, активно развернутую с приходом на пост секретаря генсовета Владимира Якушева. Сопутствующую этой кампании инициативу на заседании генсовета 26 июня обнародовал председатель партии Дмитрий Медведев, призвав реализовать возможность подачи заявления о вступлении в партию в электронном виде. Сервис заработает осенью, заверил господин Якушев.

Осведомленный собеседник “Ъ” сомневается, что перед МГЕР «прямо сейчас» поставят задачу «наращивания партийных рейтингов» в студенческой среде.

«Речь идет о точечном вовлечении активистов в круг сторонников,— объясняет собеседник.— Так что это скорее кадровая история».

«Единая Россия» продолжает отвечать на запрос на обновление, поэтому вовлечение в партийную орбиту молодых активистов — это важная часть ее стратегии, рассуждает политолог Александр Асафов. «Тренд был намечен и реализуется, но ему, видимо, не хватает интенсивности, потому что вовлекать студентов в активность с партийным маркером довольно непросто»,— поясняет эксперт. По его словам, деятельность в этой среде диктует необходимость найти и опробовать новые методы работы.

Григорий Лейба